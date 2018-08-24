Сарри исключает расставание с Азаром и Лофтус-Чиком

Рулевой "Челси" Маурицио Сарри в очередной раз исключил уход из клуба Эдена Азара или Рубена Лофтус-Чика, но последний, возможно, отправится в аренду в январе.

Как известно, на протяжении этого лета Азара сватали в "Реал", однако сейчас "синие" уже не могут купить игрока на замену Эдену, поэтому Сарри считает вопрос с будущим бельгийского плеймейкера закрытым.



Не покинет "Стэмфорд Бридж" до 31 августа и Лофтус-Чик, однако Сарри будет готов отпустить английского полузащитника в аренду зимой, если до тех пор ситуация с игровым временем Рубена не улучшится.



"Я являюсь тренером очень хорошей команды. Я тренер отличного клуба. Поэтому так важно, чтобы клуб не продавал очень важного игрока, не имея возможности купить другого важного игрока того же уровня. Учитывая это, думаю, Эден останется с нами на весь сезон".



"С Рубеном я разговаривал дважды на этой неделе, затем я поговорил с клубом. Думаю, Лофтус останется с нами. Мы можем обсудить его ситуацию, но только в декабре", — приводит слова Сарри Sky Sports.