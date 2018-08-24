Сарри исключает расставание с Азаром и Лофтус-Чиком

Рубен Лофтус-Чик Рулевой "Челси" Маурицио Сарри в очередной раз исключил уход из клуба Эдена Азара или Рубена Лофтус-Чика, но последний, возможно, отправится в аренду в январе.

Как известно, на протяжении этого лета Азара сватали в "Реал", однако сейчас "синие" уже не могут купить игрока на замену Эдену, поэтому Сарри считает вопрос с будущим бельгийского плеймейкера закрытым.

Не покинет "Стэмфорд Бридж" до 31 августа и Лофтус-Чик, однако Сарри будет готов отпустить английского полузащитника в аренду зимой, если до тех пор ситуация с игровым временем Рубена не улучшится.

"Я являюсь тренером очень хорошей команды. Я тренер отличного клуба. Поэтому так важно, чтобы клуб не продавал очень важного игрока, не имея возможности купить другого важного игрока того же уровня. Учитывая это, думаю, Эден останется с нами на весь сезон".

"С Рубеном я разговаривал дважды на этой неделе, затем я поговорил с клубом. Думаю, Лофтус останется с нами. Мы можем обсудить его ситуацию, но только в декабре", — приводит слова Сарри Sky Sports.



Метки Азар, Лофтус-Чик, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2018 18:30

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 24.08.2018 18:42 # brown-ale
    Сарри все равно спросят в последнюю очередь, он здесь ничего не решает.

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  2. chebrec 24.08.2018 18:31 # chebrec
    Хазарда нельзя продавать

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