Почеттино не ожидает ухода игроков из "Тоттенхэма"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что не ожидает ухода из клуба Тоби Алдервейрелда, Данни Роуза и Муссы Дембеле в остатке лета.

И хотя клубы Премьер-Лиги уже не могут покупать игроков, в Европе трансферное окно все еще открыто, что оставляет "шпорам" возможность избавиться от ряда футболистов, которые не входят в планы Почеттино.



Однако этим летом "Тоттенхэм" остался без усиления, поэтому Маурисио не готов собственноручно сокращать глубину состава, несмотря на настойчивые спекуляции в прессе.



"Я ожидаю, что все игроки останутся. Я работаю так, словно все, кто здесь находятся, будут здесь и дальше. Я не могу работать, думая о том, будут они здесь завтра или нет".



"Речь не только про этих трех игроков, но и про всех остальных. Я полностью сосредоточен на том, чтобы принимать как можно более правильные решения".



"Это мой пятый сезон у руля клуба. Моя задача — дать игрокам возможность играть и не думать о том, что случилось в прошлом или может случиться в будущем. Ты можешь изменить будущее, только если готов к этому. Важнее всего быть в своей лучшей форме", — цитирует Почеттино The Independent.