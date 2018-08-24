Моуриньо отрицает конфликт с Вудвордом

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заверил, что у него нет конфликта с исполнительным директором клуба Эдом Вудвордом.

Все лето Моуриньо жаловался, что клуб не оказал ему поддержку на трансферном рынке. После поражения "красных дьяволов" от "Брайтона" за Жозе вступились эксперты Sky Sports Гари Невилл и Джейми Каррагер, указав на Вудворда, как на источник проблем МЮ.



Перед домашней игрой с "Тоттенхэмом" у португальца поинтересовались насчет его отношений с Вудвордом. По словам Моуриньо, никаких проблем с человеком, который отвечает в клубе за трансферную политику, у него нет.



"У нас нормальные, рабочие отношения. Никаких проблем нет и не было", - цитирует Моуриньо The Guardian.