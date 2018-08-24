Азар готов сыграть лишь 60 минут против "Ньюкасла"
Вингер "Челси" Эден Азар готов провести максимум час в гостевом матче Премьер-Лиги с "Ньюкаслом".
На старте сезона главный тренер "синих" Маурицио Сарри постепенно увеличивает игровое время для главной звезды, однако провести матч от начала и до конца Азар по-прежнему не готов. Если Эден и выйдет с первых минут на "Сент Джеймс Парк", то во втором тайме обязательно будет заменен.
"Я не знаю, сколько он выдержит в воскресенье. Я думаю, что Эден готов лишь на 50-60 минут. Я не уверен насчет полного матча, но да, он может выйти в стартовом составе".
"Я доволен им, меня радует его физическая форма. Он хочет играть, но в первую очередь я должен думать об интересах команды", - приводит слова Сарри Sky Sports.
24.08.2018 17:00
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Опять на этот ипучий стадик,с режущими глаза тенями ехать
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Чагой он такой дохлый то
Вколите ему мельдония пусть бегает как лошадь
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