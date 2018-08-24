Азар готов сыграть лишь 60 минут против "Ньюкасла"

Вингер "Челси" Эден Азар готов провести максимум час в гостевом матче Премьер-Лиги с "Ньюкаслом".

На старте сезона главный тренер "синих" Маурицио Сарри постепенно увеличивает игровое время для главной звезды, однако провести матч от начала и до конца Азар по-прежнему не готов. Если Эден и выйдет с первых минут на "Сент Джеймс Парк", то во втором тайме обязательно будет заменен.



"Я не знаю, сколько он выдержит в воскресенье. Я думаю, что Эден готов лишь на 50-60 минут. Я не уверен насчет полного матча, но да, он может выйти в стартовом составе".



"Я доволен им, меня радует его физическая форма. Он хочет играть, но в первую очередь я должен думать об интересах команды", - приводит слова Сарри Sky Sports.