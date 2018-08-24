Льорис был арестован за вождение в нетрезвом виде

Сегодня утром голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис был арестован полицией за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

После победы на Чемпионате Мира в составе сборной Франции Льорис пообещал, что устроит алкотрип по барам родной Ниццы. К старту клубного сезона Уго не избавился от привычки.



Сегодня утром 31-летний вратарь был арестован полицией Лондона за вождение в нетрезвом виде. Уго уже предъявили соответствующие обвинения, на которые ему 11 сентября предстоит ответить перед судом.