Льорис был арестован за вождение в нетрезвом виде

Уго Льорис Сегодня утром голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис был арестован полицией за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

После победы на Чемпионате Мира в составе сборной Франции Льорис пообещал, что устроит алкотрип по барам родной Ниццы. К старту клубного сезона Уго не избавился от привычки.

Сегодня утром 31-летний вратарь был арестован полицией Лондона за вождение в нетрезвом виде. Уго уже предъявили соответствующие обвинения, на которые ему 11 сентября предстоит ответить перед судом.



Метки Льорис, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 24.08.2018 16:00

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  1. pistolero-lfc 24.08.2018 16:11 # pistolero-lfc
    Мужик

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  2. ray-black 24.08.2018 16:07 # ray-black
    Ну если утром то наверно спохмела попался. Немного неожиданно конечно. От кого, но от кэпа не ожидал. Теперь поездит пассажиром полгодика- год.

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