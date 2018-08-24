Льорис был арестован за вождение в нетрезвом виде
Сегодня утром голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис был арестован полицией за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
После победы на Чемпионате Мира в составе сборной Франции Льорис пообещал, что устроит алкотрип по барам родной Ниццы. К старту клубного сезона Уго не избавился от привычки.
Сегодня утром 31-летний вратарь был арестован полицией Лондона за вождение в нетрезвом виде. Уго уже предъявили соответствующие обвинения, на которые ему 11 сентября предстоит ответить перед судом.
24.08.2018 16:00
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Мужик
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Ну если утром то наверно спохмела попался. Немного неожиданно конечно. От кого, но от кэпа не ожидал. Теперь поездит пассажиром полгодика- год.
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