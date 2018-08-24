Вейналдум готов и дальше играть опорника в "Ливерпуле"

Вейналдум и Клопп Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум заявил, что наслаждается игрой на позиции опорника и не собирается уступать свое место в основе капитану Джордану Хендерсону.

Несмотря на наличие в составе Хендерсона и новичка Фабиньо, на старте сезона главный тренер "красных" Юрген Клопп предпочитает использовать в опорной зоне Вейналдума. Именно голландец сыграл на этой позиции в двух стартовых матчах сезона с "Вест Хэмом" и "Кристал Пэлас".

По словам Джорджиньо, эта роль сдерживает его атакующие инстинкты, но он все равно получает удовольствие от эксперимента Клоппа. Вейналдум готов и дальше исполнять опорника в "Ливерпуле".

"Играть опорника тяжелее, чем кажется на первый взгляд. Иногда мне хочется поддержать атаку, подключиться в штрафную и даже забить, но в этой роли это не всегда возможно".

"Опорник должен вносить баланс и держать позицию, но я все равно наслаждаюсь своей игрой. Думаю, пока у меня неплохо получается", - сообщил Вейналдум официальному сайту клуба.




Метки Вейналдум, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 24.08.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. chebrec 24.08.2018 15:15 # chebrec
    Так держать!

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  2. pistolero-lfc 24.08.2018 15:14 # pistolero-lfc
    талантливый человек талантлив во всём

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  3. tigerpool 24.08.2018 15:05 # tigerpool
    Одна осечка и его ждет скамейка. Фабиньо уже давно заждался своего шанса

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  4. seva 24.08.2018 15:00 # seva
    пока что великолепен. молодца Вижн

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