Эмери решил вопрос с будущим Уилшира за 15 минут

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, что ему хватило 15 минут, чтобы решить вопрос с будущим полузащитника Джека Уилшира.

Перебравшись этим летом в "Вест Хэм" на правах свободного агента из родного "Арсенала", Уилшир говорил, что ключом к его решению стала беседа с новым наставником "канониров".



В преддверии субботнего матча Премьер-Лиги на "Эмирейтс" против "молотобойцев" Эмери рассказал, что диалог с Джеком получился быстрым и четким.



"Перед тем, как он ушел, я поговорил с ним здесь в Колни 15 минут".



"В первую очередь я должен был проявить уважение к его карьере здесь. А затем он должен был поступить так, как будет лучше всего для его будущего".



"Что касается субботы, то я знаю, что наши болельщики его любят и уважают. Думаю, его здесь хорошо примут".



"Наш разговор был очень четким. Мне было важно донести ему одну мысль — здесь главная роль в развитии проекта будет у меня. Вероятно, он бы не смог играть главную роль на поле в каждом матче. Ситуация с конкуренцией усложнилась бы для него".



"Я буду счастлив, если он сможет играть главную роль в "Вест Хэме". Наш разговор был об этом. Я желаю ему всего хорошего в его карьере в "Вест Хэме" — но не в субботу! Мы можем вспоминать о нем до матча, но затем на протяжении 90 минут мы будем думать о победе в матче", — цитирует Эмери Daily Mirror.