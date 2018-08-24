Трансфер Ориги в "Боруссию" сорвался

Нападающий Дивок Ориги останется в "Ливерпуле" после того, как его трансфер в "Боруссию" сорвался.

Этим летом мерсисайдский клуб выразил готовность продать Ориги, который прошлый сезон провел на правах аренды в "Вольфсбурге". На бельгийца даже нашелся заинтересованный клуб: арендовать нападающего вознамерилась дортмундская "Боруссия".



Однако Ливерпуль не устроил вариант с арендой Ориги, утверждает Evening Standard. Переговоры с "Боруссией" "красные" уже свернули: мерсисайдский клуб готовится принять нападающего обратно.



По информации источника, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп остался впечатлен работой Ориги на тренировках и даст шанс бельгийцу в первой половине сезона. Если Дивок и покинет "Энфилд", то только в январе.