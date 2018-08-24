Марку Силва против продажи Лукмана в "РБ Лейпциг"

Главный тренер "Эвертона" Марку Силва попросил свой клуб не продавать талантливого вингера Адемолу Лукмана в "РБ Лейпциг".

На этой неделе немецкий клуб предложил за 20-летнего Лукмана уже 22 миллиона фунтов. Боссы "РБ Лейпциг" полны решимости вернуть игрока молодежной сборной Англии, который провел у них вторую половину прошлого сезона на правах аренды.



Ожидалось, что "ириски" не будет стоять на пути к игрока, однако Силва хочет удержать Лукмана на "Гудисон Парк". Португалец рассчитывает на Адемолу прямо сейчас, а не в отдаленной перспективе.



"Он был и остается игроком "Эвертона". Мое мнение о нем не поменялось. Я знаю, что им интересуются другие клубы, но Адемола – настоящее и будущее "Эвертона". Мы попытаемся убедить его в этом", - сообщил Силва Daily Mail.