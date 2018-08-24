"Челси" не продал Абрахэма в "Тоттенхэм"

В заключительный день трансферного окна "Тоттенхэм" пытался купить нападающего "Челси" Тэмми Абрахэма, но "синие" ответили на предложение "шпор" отказом.

В ближайшие дни 21-летний Абрахэм должен отправиться в аренду к "Астон Вилле" из Чемпионшипа. Как стало известно Goal, ранее в августе у нападающего был куда более привлекательный вариант продолжения карьеры в клубе, выступающем в Лиге Чемпионов.



"Тоттенхэм" предлагал за Тэмми 25 миллионов фунтов, а главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино видел в англичанине конкурента для Харри Кейна. Но несмотря на желание самого Абрахэма перебраться к соседям, "Челси" ответил на предложение отказом.



По информации источника, "синие" предпочли не усиливать конкурента по Премьер-Лиге, а отправить нападающего за игровой практикой в Чемпионшип.