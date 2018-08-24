"Челси" не продал Абрахэма в "Тоттенхэм"

Тэмми Абрахэм В заключительный день трансферного окна "Тоттенхэм" пытался купить нападающего "Челси" Тэмми Абрахэма, но "синие" ответили на предложение "шпор" отказом.

В ближайшие дни 21-летний Абрахэм должен отправиться в аренду к "Астон Вилле" из Чемпионшипа. Как стало известно Goal, ранее в августе у нападающего был куда более привлекательный вариант продолжения карьеры в клубе, выступающем в Лиге Чемпионов.

"Тоттенхэм" предлагал за Тэмми 25 миллионов фунтов, а главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино видел в англичанине конкурента для Харри Кейна. Но несмотря на желание самого Абрахэма перебраться к соседям, "Челси" ответил на предложение отказом.

По информации источника, "синие" предпочли не усиливать конкурента по Премьер-Лиге, а отправить нападающего за игровой практикой в Чемпионшип.



Метки Абрахэм, Тоттенхэм, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 24.08.2018 11:00

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  1. januzaj00 24.08.2018 11:36 # januzaj00
    Ни себе ни другим

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  2. edgarkuznetsov 24.08.2018 11:35 # edgarkuznetsov
    Вот это конкурент Кейну! Про него в ТО даже слуха ни одного не было

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  3. chr1s8rown 24.08.2018 11:23 # chr1s8rown
    п- пидораз
    п- пенсы
    п- проститутки

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  4. chebrec 24.08.2018 11:07 # chebrec
    Лучше сгноить игрока на лавке

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