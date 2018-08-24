"Челси" не продал Абрахэма в "Тоттенхэм"
В заключительный день трансферного окна "Тоттенхэм" пытался купить нападающего "Челси" Тэмми Абрахэма, но "синие" ответили на предложение "шпор" отказом.
В ближайшие дни 21-летний Абрахэм должен отправиться в аренду к "Астон Вилле" из Чемпионшипа. Как стало известно Goal, ранее в августе у нападающего был куда более привлекательный вариант продолжения карьеры в клубе, выступающем в Лиге Чемпионов.
"Тоттенхэм" предлагал за Тэмми 25 миллионов фунтов, а главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино видел в англичанине конкурента для Харри Кейна. Но несмотря на желание самого Абрахэма перебраться к соседям, "Челси" ответил на предложение отказом.
По информации источника, "синие" предпочли не усиливать конкурента по Премьер-Лиге, а отправить нападающего за игровой практикой в Чемпионшип.
24.08.2018 11:00
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Последние комментарии:
Ни себе ни другим
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Вот это конкурент Кейну! Про него в ТО даже слуха ни одного не было
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п- пидораз
п- пенсы
п- проститутки
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Лучше сгноить игрока на лавке
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