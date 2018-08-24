Клопп считает, что Мане поверил в себя как в звезду первой величины

Садио Мане и Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что нападающий Садио Мане готов стать центральной фигурой для команды в стартовавшем сезоне.

В прошлом сезоне Мане был частью убийственного атакующего трио "красных", но зачастую оставался в тени Роберто Фирмино и особенно Мохамеда Салаха.

Зато новую кампанию 26-летний сенегалец начал с трех голов в двух матчах, и Клопп видит в этом признак того, что Мане готов стать первой скрипкой команды. Юрген считает, и сам Садио поверил в себя как в истинно большую звезду.

"Теперь он гораздо сильнее уверен, что это его уровень. Иногда игроки могут удивлять себя. "Вау, неужели? Я настолько хорош?" Все мы должны блистать как можно ярче, и нужно привыкнуть к этому".

"Прошлый год он тоже начал довольно неплохо. Он был в великолепной форме, когда мы играли против "Манчестер Сити", а там возникла неудачная ситуация (Мане получил красную карточку). Конечно, это было неприятно. Также, кажется, он перенес небольшую травму".

"Садио очень стабильно выступает за нас, а его трудоспособность огромна".

"Мы играем по очень странной схеме 4-5-1, где Садио является полузащитником, Бобби (Фирмино) является полузащитником, а Мо (Салах) более-менее является нападающим, хотя и действует на немного другой позиции. Все они проделывают огромный объем работы, и это действительно важно".

"Нам нужно, что они могли показывать это каждую неделю. Не слишком важно, кто забивает, но для нас было очень важно и очень приятно для него, что он смог сделать это в последнем матче", — цитирует Клоппа The Telegraph.



Метки Клопп, Ливерпуль, Мане

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2018 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1203

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  1. chebrec 24.08.2018 11:09 # chebrec
    ЮНВА красные братья!

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  2. scouser2005 24.08.2018 10:55 # scouser2005
    Юрген, ты гений! Спасибо тебе за то, что растишь топов. У тебя что не игрок, все из алмазов превращются в бриллианты.

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  3. shakur 24.08.2018 10:26 # shakur
    Сане-Фирмино-Мане, а Салаха в Реал

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  4. largo-winch 24.08.2018 10:10 # largo-winch
    SuperMane

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  5. akadam 24.08.2018 10:07 # akadam
    Забивал в финале ЛЧ. Лишь бы без травм.

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  6. sausage 24.08.2018 10:04 # sausage
    Ну в этом сезоне пусть он накололотит овер 40 голов.

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  7. paisley08 24.08.2018 10:03 # paisley08
    Воспитанник! Лидер! Легенда!

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