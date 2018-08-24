Клопп считает, что Мане поверил в себя как в звезду первой величины

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что нападающий Садио Мане готов стать центральной фигурой для команды в стартовавшем сезоне.

В прошлом сезоне Мане был частью убийственного атакующего трио "красных", но зачастую оставался в тени Роберто Фирмино и особенно Мохамеда Салаха.



Зато новую кампанию 26-летний сенегалец начал с трех голов в двух матчах, и Клопп видит в этом признак того, что Мане готов стать первой скрипкой команды. Юрген считает, и сам Садио поверил в себя как в истинно большую звезду.



"Теперь он гораздо сильнее уверен, что это его уровень. Иногда игроки могут удивлять себя. "Вау, неужели? Я настолько хорош?" Все мы должны блистать как можно ярче, и нужно привыкнуть к этому".



"Прошлый год он тоже начал довольно неплохо. Он был в великолепной форме, когда мы играли против "Манчестер Сити", а там возникла неудачная ситуация (Мане получил красную карточку). Конечно, это было неприятно. Также, кажется, он перенес небольшую травму".



"Садио очень стабильно выступает за нас, а его трудоспособность огромна".



"Мы играем по очень странной схеме 4-5-1, где Садио является полузащитником, Бобби (Фирмино) является полузащитником, а Мо (Салах) более-менее является нападающим, хотя и действует на немного другой позиции. Все они проделывают огромный объем работы, и это действительно важно".



"Нам нужно, что они могли показывать это каждую неделю. Не слишком важно, кто забивает, но для нас было очень важно и очень приятно для него, что он смог сделать это в последнем матче", — цитирует Клоппа The Telegraph.