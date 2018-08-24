Мхитарян удивлен, как сильно критикуют "Арсенал" на старте сезона

Плеймейкер "Арсенала" Генрих Мхитарян признался, что удивлен уровнем критики в адрес своей команды на старте нового сезона.

Новую кампанию под руководством Унаи Эмери "канониры" начали с двух поражений, сразу же оказавшись под шквалом критики. Мхитарян находит это несправедливым, ведь "Арсенал" все еще привыкает к новому тренеру, а играть лондонцам пришлось с "Манчестер Сити" и "Челси".



"Я являюсь своим худшим критиком в футболе, и мне не нужна дополнительная критика. Я очень хорошо знаю, что даю команде и что команда дает мне".



"У нас новый тренер, и мы стараемся адаптироваться к его философии и его требованиям. Конечно, старт сезона выдался тяжелым — мы играли против двух хороших команд в лице "Манчестер Сити" и "Челси" — но в этой лиге нет легких соперников".



"Мы проиграли первый матч и проиграли второй. Но таков футбол. Мы просто должны сохранять позитивный настрой и продолжать упорно работать, и тогда хорошие результаты обязательно придут".



"Мы не чувствуем никакого давления. Мы не думаем, что нечто идет неправильно, потому что мы движемся в правильном направлении, несмотря на два поражения".



"Я не знаю, почему люди критикуют нас так сильно. Я не обращаю на это внимания, потому что и сам знаю, хорошо я сыграл или плохо", — сообщил Мхитарян BBC.