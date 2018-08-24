Мхитарян удивлен, как сильно критикуют "Арсенал" на старте сезона

Генрих Мхитарян Плеймейкер "Арсенала" Генрих Мхитарян признался, что удивлен уровнем критики в адрес своей команды на старте нового сезона.

Новую кампанию под руководством Унаи Эмери "канониры" начали с двух поражений, сразу же оказавшись под шквалом критики. Мхитарян находит это несправедливым, ведь "Арсенал" все еще привыкает к новому тренеру, а играть лондонцам пришлось с "Манчестер Сити" и "Челси".

"Я являюсь своим худшим критиком в футболе, и мне не нужна дополнительная критика. Я очень хорошо знаю, что даю команде и что команда дает мне".

"У нас новый тренер, и мы стараемся адаптироваться к его философии и его требованиям. Конечно, старт сезона выдался тяжелым — мы играли против двух хороших команд в лице "Манчестер Сити" и "Челси" — но в этой лиге нет легких соперников".

"Мы проиграли первый матч и проиграли второй. Но таков футбол. Мы просто должны сохранять позитивный настрой и продолжать упорно работать, и тогда хорошие результаты обязательно придут".

"Мы не чувствуем никакого давления. Мы не думаем, что нечто идет неправильно, потому что мы движемся в правильном направлении, несмотря на два поражения".

"Я не знаю, почему люди критикуют нас так сильно. Я не обращаю на это внимания, потому что и сам знаю, хорошо я сыграл или плохо", — сообщил Мхитарян BBC.



Метки Арсенал, Мхитарян

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2018 09:00

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  1. toledo 24.08.2018 09:44 # toledo
    СНГшный хейт кажись ничто в сравнении с британским.

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  2. mancityman 24.08.2018 09:29 # mancityman
    ара , ара,

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  3. dallaslp 24.08.2018 09:12 # dallaslp
    2 больших шаурмы с курицей и побольше сыра, спасибо

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  4. tigerpool 24.08.2018 09:09 # tigerpool
    За то если бы начали с двух побед все вас считали бы главными претендентами на титул. Горе аналитики всегда так. Сейчас у них главный претендент - это сити. Как только они допустят 2-3 осечек, а условный му, которого все гомном щас поливают наоборот выиграет, то они тут же местами поменяются.

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