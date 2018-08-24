Мхитарян удивлен, как сильно критикуют "Арсенал" на старте сезона
Плеймейкер "Арсенала" Генрих Мхитарян признался, что удивлен уровнем критики в адрес своей команды на старте нового сезона.
Новую кампанию под руководством Унаи Эмери "канониры" начали с двух поражений, сразу же оказавшись под шквалом критики. Мхитарян находит это несправедливым, ведь "Арсенал" все еще привыкает к новому тренеру, а играть лондонцам пришлось с "Манчестер Сити" и "Челси".
"Я являюсь своим худшим критиком в футболе, и мне не нужна дополнительная критика. Я очень хорошо знаю, что даю команде и что команда дает мне".
"У нас новый тренер, и мы стараемся адаптироваться к его философии и его требованиям. Конечно, старт сезона выдался тяжелым — мы играли против двух хороших команд в лице "Манчестер Сити" и "Челси" — но в этой лиге нет легких соперников".
"Мы проиграли первый матч и проиграли второй. Но таков футбол. Мы просто должны сохранять позитивный настрой и продолжать упорно работать, и тогда хорошие результаты обязательно придут".
"Мы не чувствуем никакого давления. Мы не думаем, что нечто идет неправильно, потому что мы движемся в правильном направлении, несмотря на два поражения".
"Я не знаю, почему люди критикуют нас так сильно. Я не обращаю на это внимания, потому что и сам знаю, хорошо я сыграл или плохо", — сообщил Мхитарян BBC.
24.08.2018 09:00
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СНГшный хейт кажись ничто в сравнении с британским.
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ара , ара,
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2 больших шаурмы с курицей и побольше сыра, спасибо
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За то если бы начали с двух побед все вас считали бы главными претендентами на титул. Горе аналитики всегда так. Сейчас у них главный претендент - это сити. Как только они допустят 2-3 осечек, а условный му, которого все гомном щас поливают наоборот выиграет, то они тут же местами поменяются.
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