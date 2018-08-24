Эмери уверен, что Обамеянг начнет забивать

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери не сомневается, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг вскоре, наконец, начнет забивать.

В двух стартовых матчах с "Манчестер Сити" и "Челси" габонец пять раз пробил по воротам, но ни разу не отличился, а "канониры" не набрали ни одного очка.



Перед домашней игрой с "Вест Хэмом" Эмери попросил не обращать внимания на результативность нападающего. Унаи уверен, что партнеры по команде помогут Обамеянгу прервать свою голевую засуху.



"Если мы продолжим создавать моменты, он начнет забивать. Иногда такое бывает, что нападающий не реализует три момента за матч, поэтому в следующей игре его, возможно, прорвет. Обамеянг всегда забивал много голов, поэтому он знает, как это делается", - цитирует Эмери ESPN.