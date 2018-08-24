Зидан "очень заинтересован" в работе с "Юнайтед"

Зинедин Зидан Экс-наставник "Реала" Зинедин Зидан был бы "очень заинтересован" в работе с "Манчестер Юнайтед", если "красные дьяволы" решат расстаться с Жозе Моуриньо.

Уже на самом старте своего третьего сезона на "Олд Траффорд" Моуриньо находится под громадным давлением. Жозе не в ладах не только с болельщиками, которые недовольны посредственным стилем игры МЮ, но также с рекордным приобретением Полем Погба и исполнительным директором Эдом Вудвордом.

В сложившейся ситуации повышенное значение приобретает домашний матч против "Тоттенхэма" в ближайший понедельник. Если "красные дьяволы" добьются победы, то смогут на время успокоить слухи, поражение же стало бы сигналом к полномасштабному кризису.

Публично "Юнайтед" по-прежнему выражает поддержку Моуриньо, однако витающее в воздухе напряжение и тот факт, что ни в одном из своих предыдущих клубов Жозе не задерживался дольше трех лет, заставляют "дьяволов" быть наготове.

По информации Daily Mail, руководство "Юнайтед" осознает, что клубу в любой момент может потребоваться замена 55-летнему португальцу. В данную минуту номер один на эту роль считается Зидан, который внезапно покинул "Реал" после третьего кряду трофея Лиги Чемпионов в мае.

Сообщается, что Зинедин сообщил своим друзьям, что был бы "очень заинтересован" в работе с "дьяволами". Более того, 46-летний француз ожидает, что "Юнайтед" выйдет с ним на контакт в случае расставания с Моуриньо.

Назначение Зидана помогло бы "Юнайтед" закрыть вопрос с будущим французов Поля Погба и Антони Мартиаля, которые этим летом всерьез задумывались об уходе из клуба из-за затяжного спада формы и разногласий с Моуриньо.



Метки Зидан, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Реал

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2018 07:00

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  1. olegxit 24.08.2018 08:09 # olegxit
    Надо брать Зизу..

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  2. davit-chelseafan 24.08.2018 08:01 # davit-chelseafan
    Во первых, Реал Зидана никогда не играл в командный, красивый футбол, а вся красота достигалась за счет гения исполнителей. Во вторых, Зизу никогда не носил груз сравнения с великим предшественником. И в третьих, если отбросить ценники и оценивать только игру футболистов МЮ, ну не реально с такими инвалидами выиграть АПЛ!

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  3. crazy2008 24.08.2018 07:44 # crazy2008
    Зизу еще неизвестно как справится. В Реале он пришел на все готовое и практически не перестраивал игры. А в МЮ необходимо менять все.

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  4. chr1s8rown 24.08.2018 07:26 # chr1s8rown
    жозе уходит , а автобус останется значит

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  5. abse 24.08.2018 07:07 # abse
    Уже скоро, думаю до января уже сменит =)

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  6. muaxaxaxa 24.08.2018 07:06 # muaxaxaxa
    Интресно, конечно, но рановато. Пока Жозе рано выгонять.

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