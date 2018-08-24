Зидан "очень заинтересован" в работе с "Юнайтед"

Экс-наставник "Реала" Зинедин Зидан был бы "очень заинтересован" в работе с "Манчестер Юнайтед", если "красные дьяволы" решат расстаться с Жозе Моуриньо.

Уже на самом старте своего третьего сезона на "Олд Траффорд" Моуриньо находится под громадным давлением. Жозе не в ладах не только с болельщиками, которые недовольны посредственным стилем игры МЮ, но также с рекордным приобретением Полем Погба и исполнительным директором Эдом Вудвордом.



В сложившейся ситуации повышенное значение приобретает домашний матч против "Тоттенхэма" в ближайший понедельник. Если "красные дьяволы" добьются победы, то смогут на время успокоить слухи, поражение же стало бы сигналом к полномасштабному кризису.



Публично "Юнайтед" по-прежнему выражает поддержку Моуриньо, однако витающее в воздухе напряжение и тот факт, что ни в одном из своих предыдущих клубов Жозе не задерживался дольше трех лет, заставляют "дьяволов" быть наготове.



По информации Daily Mail, руководство "Юнайтед" осознает, что клубу в любой момент может потребоваться замена 55-летнему португальцу. В данную минуту номер один на эту роль считается Зидан, который внезапно покинул "Реал" после третьего кряду трофея Лиги Чемпионов в мае.



Сообщается, что Зинедин сообщил своим друзьям, что был бы "очень заинтересован" в работе с "дьяволами". Более того, 46-летний француз ожидает, что "Юнайтед" выйдет с ним на контакт в случае расставания с Моуриньо.



Назначение Зидана помогло бы "Юнайтед" закрыть вопрос с будущим французов Поля Погба и Антони Мартиаля, которые этим летом всерьез задумывались об уходе из клуба из-за затяжного спада формы и разногласий с Моуриньо.