Пеллегрини: "Уилшир будет своим Пирло для "Вест Хэма"

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини убежден, что полузащитник Джек Уилшир сможет стать своим Андреа Пирло для "молотобойцев".

Присоединившись к "Вест Хэму" на правах свободного агента этим летом, прямо сейчас 26-летний Уилшир готовится к первому после расставания матчу против своего родного клуба "Арсенала".



В преддверии субботнего дерби Пеллегрини рассказал, какую роль отводит Уилширу. Мануэль уверен, что прежние проблемы со здоровьем остались для Джека позади.



"Вы говорите, что они с Марком Ноблом слишком медленные, чтобы играть в полузащите? Если вам нужные быстрые игроки, то они для этого не годятся. Если вам нужные игроки с хорошей техникой, которые не теряют мяч, то пожалуйста".



"Многие из вас помнят "Ювентус" четыре или пять лет назад, они играли с одним опорным полузащитником. Это был Пирло. Пирло играл так же, как и Джек. У них с Джеком одинаковые характеристики".



"Джек не является полузащитником оборонительного плана, разрушающим атаки соперника. Ему комфортнее в роли полузащитника, который продвигается вперед и не начинает игру, получая мяч от своего голкипера".



"Оставьте его в покое, позвольте играть в моменте и получать мяч, потому что тогда он будет созидать".



"Уверен, вы снова увидите лучшую игру Уилшира, потому что ему только 26. Теперь он лучше знает, как распределять физическую нагрузку, чтобы избегать травм. В этом сезоне он работает с 1 июля. Позади 40-50 дней, и у него не возникло никаких проблем".



"Он просто должен восстановить свою веру в то, что он может делать. Возможно, травмы пока не позволили реализовать ему весь свой потенциал. Поэтому я думаю, в данный момент мы должны помочь ему поверить в себя и позволить играть в свою игру", — цитирует Пеллегрини The Telegraph.