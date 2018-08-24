Брат шейха Мансура пытался купить "Ливерпуль" за 2 миллиарда фунтов

Двоюродный брат шейха Мансура, владеющего "Манчестер Сити", безуспешно пытался приобрести "Ливерпуль" за 2 миллиарда фунтов.

Ранее в этом месяце шейх Мансур справил 10 лет, что он владеет "горожанами". Член королевской семьи Абу-Даби показал себя щедрым хозяином, при котором "Сити" добился впечатляющего прогресса и утвердился в качестве одного из сильнейших клубов мира.



Пример шейха Мансура заразил многих, в том числе его кузена шейха Халида бин Султана бен Заид Аль Нахайяна, одного из ведущих предпринимателей Эмиратов, который тоже захотел обзавестись клубом в Премьер-Лиге.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, шейх Халид тесно контактировал с американскими владельцами "Ливерпуля" на протяжении нескольких месяцев — с конца 2017 и до начала 2018 года.



Утверждается, что двоюродный брат шейха Мансура был готов заплатить Джону Генри 2 млрд. фунтов, что стало бы самой крупной сделкой в истории по приобретению футбольного клуба.



Серьезность намерений шейха Халида подтверждает тот факт, что он отправил Мидхата Кидваи, управляющего директора конгломерата своих компаний, в Нью-Йорк на переговоры с президентом "красных" Томом Вернером.



Однако эти переговоры так и не увенчались успехом и в январе были окончательно прекращены. Генри и его компания Fenway Sports Group отказались от продажи "Ливерпуля".



Добавим, что FSG уже отреагировала на публикацию Daily Mail и выпустила официальное заявление о том, что "Ливерпуль" по-прежнему не продается. Однако американские владельцы "красных" открыты к инвестициям и готовы поделиться небольшим пактом акций в обмен на финансовую поддержку клуба.