Система VAR пройдет испытания в четырех матчах 2-го раунда Кубка Лиги

Система видеопомощи рефери (VAR) пройдет испытания в четырех матчах 2-го раунда Кубка Лиги на следующей неделе.

Как известно, Премьер-Лига отказалась от внедрения VAR с этого сезона, посчитав данную технологию слишком сырой. Однако Футбольная Лига, под эгидой которой проходит Кубок Лиги, решила не препятствовать прогрессу.



В качестве этих четырех матчей, где главный рефери будет иметь возможность связаться с помощниками из видеостудии или лично посмотреть видеоповторы нужного эпизода, были выбраны следующие: "Брайтон — "Саутгемптон", "Фулхэм" — "Эксетер", "Лестер" — "Флитвуд" и "Эвертон" — Ротерхэм".



Как отмечает BBC, это первый раз, когда система VAR будет использована в Англии в нескольких параллельных матчах. Три первых поединка из приведенного списка будут сыграны 28 августа, четвертый — сутки спустя.



"Суть эксперимента — сосредоточиться на явных и очевидных ошибках. Учитывая это, мы постараемся минимизировать вмешательство системы в течение игры и максимизировать преимущество просмотра видеоповторов".



"Понимая природу футбола и желая поддержать течение и зрелищность игры, мы не ставим перед собой цель достичь 100-процентной точности во всех решениях".



"Оригинальное решение рефери на поле может быть изменено лишь в том случае, если видеоповторы укажут на явную и очевидную ошибку", — гласит заявление Футбольной Лиги.