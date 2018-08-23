"Бернли" оказался на пороге выбывания из Лиги Европы

"Бернли" значительно осложнил свою задачу по выходу в групповой этап Лиги Европы, проиграв первый матч раунда плей-офф квалификации "Олимпиакосу" со счетом 3:1.

Преодолев два раунда квалификации, "бордовые" столкнулись с третьей командой греческого чемпионата прошлого сезона. На сей раз подопечным Шона Дайча пришлось гораздо тяжелее.



Все могло закончиться для "Бернли" совсем плачевно, ведь заключительные полчаса гости играли вдесятером после удаления защитника Бена Гибсона. Однако "Олимпиакос" поразил ворота Тома Хитона только трижды, вдобавок позволил Крису Вуду отыграть один мяч — мяч, который сохраняет "бордовым" надежду.



Добавим, что ответный матч будет сыгран на "Терф Мур" через неделю. Победитель выйдет в групповой этап турнира.



"Олимпиакос" (Греция) — "Бернли" (Англия) — 3:1 (1:1)



Голы: Фортунис 19, 60 (пен), Бухалакис 48 — Вуд 33 (пен).



"Бернли": Хитон, Бардсли, Лонг, Гибсон, Уорд (Леннон 66), Тэйлор, Хендрик, Корк, Гудмундссон (Вокс 76), Барнс, Вуд (Тарковски 62).



Удаление: Гибсон 59.