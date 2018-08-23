Джек Родуэлл присоединился к "Блэкберну"

Джек Родуэлл Бывший полузащитник "Манчестер Сити" и "Эвертона" Джек Родуэлл нашел пристанище в "Блэкберне", с которым он заключил контракт до конца сезона.

Некогда Родуэлл считался одной из главных надежд английского футбола и вызывался в национальную команду. Достаточно сказать, что в августе 2012 Джек перешел от "ирисок" к "горожанам" по сделке стоимостью 15 миллионов фунтов.

После отъезда Родуэлла из "Эвертона" его карьера пошла по нисходящей — в основном по причине многочисленных травм. В августе 2014 Джек оказался в "Сандерленде", но стал настоящей обузой для бедствующего клуба, имея контракт с зарплатой в 73 тыс. фунтов в неделю.

Вместе с "котами" Родуэлл вылетел сперва из Премьер-Лиги, а затем из Чемпионшипа. А ранее этим летом Джек по обоюдному согласию сторон покинул "Стадион Света" и стал свободным агентом.

Достоверно известно, что ранее этим летом Родуэлл находился на просмотре в "Уотфорде", но контракт так и не заслужил. Зато приютить 27-летнего англичанина согласился "Блэкберн" из Лиги Один.

"Я уже 10 лет выступаю на взрослом уровне, мне 27, но я все еще относительно молод. Поэтому я могу похвастать молодостью и опытом. Надеюсь, это найдет отражение в моей игре. Я собираюсь использовать этот опыт, чтобы помочь команде", — Родуэлл.



Метки Блэкберн, Родуэлл, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2018 22:00

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Последние комментарии:




  1. kedr 23.08.2018 22:54 # kedr
    Чего это он так мало играл, даже за Сандерленд за четыре сезона всего 65 матчей? Следил кто за карьерой паренька?

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  2. manutd-20champ 23.08.2018 22:06 # manutd-20champ
    да, скатился паренек

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  3. brown-ale 23.08.2018 22:06 # brown-ale
    Блин, топарем же был.
    Загубил карьеру, когда ушел из Эвертона, прямо как Мойес.

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  4. van-der-slav 23.08.2018 22:04 # van-der-slav
    Свалил в сити и в итоге слил карьеру. Дебил

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