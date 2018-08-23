Дебют Мины и Гомеша за "Эвертон" откладывается на три недели
Новичкам "Эвертона" Йерри Мине и Андре Гомешу придется подождать своего дебюта в английском футболе еще минимум три недели.
Напомним, "ириски" приобрели Мину у "Барселоны" и арендовали его партнера по каталонскому клубу Гомеша в заключительный день летнего трансферного окна, однако оба игрока прибыли на "Гудисон Парк" с травмами.
Колумбийский защитник восстанавливается после травмы стопы, тогда как португальского полузащитника еще с предсезонного турне "Барселоны" по США беспокоит задняя поверхность бедра. Если не случится никаких рецидивов, Йерри и Андре вернутся в строй к матчу Премьер-Лиги против "Вест Хэма" 16 сентября.
"Похоже на то, что они начнут работать в общей группе после международного перерыва".
"Мина восстанавливается после старой травмы. Это не так, что он получил ее здесь, и там нет ничего особенного. Медицинский штаб сообщил мне, что травма несерьезна, но ему потребуется еще несколько дней. Он прибыл к нам с этой травмой", — цитирует главного тренера "Эвертона" Марку Силву The Guardian.
23.08.2018 21:00
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