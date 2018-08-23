ПСЖ все еще надеется подписать Данни Роуза

ПСЖ сделает предложение по левому защитнику "Тоттенхэма" Данни Роузу, как только уладит с УЕФА вопрос насчет соблюдения правил финансового фейр-плей.

В данный момент над ПСЖ все еще висит угроза быть отстраненным от участия в Лиге Чемпионов, если УЕФА докажет, что парижане потратили на трансферы игроков вроде Неймара и Килиана Мбаппе больше денег, чем разрешено правилами ФФП.



Как передает Daily Mirror, чемпионы французской Лиги 1 ожидают услышать вердикт УЕФА на следующей неделе. Именно по этой причине переговоры со "шпорами" насчет Роуза временно приостановлены.



Если УЕФА снимет свои претензии, ПСЖ будет готов приобрести или арендовать Роуза до закрытия европейского трансферного окна 31 августа. "Шпоры" с радостью отпустят 28-летнего англичанина, потому что тот теперь даже не является игроком стартового состава — главный тренер Маурисио Почеттино предпочитает использовать слева в обороне Бена Дэвиса.