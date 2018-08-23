Мерсон: "Озил и Мхитарян не подходят для стиля Эмери"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что атакующие полузащитники Месут Озил и Генрих Мхитарян не подходят для стиля главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери.

Заступив на тренерский мостик "канониров", Эмери обозначил свое намерение сохранить атакующую направленность игры, но при этом использовать высокий прессинг, а для этого, убежден Мерсон, Озил и Мхитарян не подходят, поскольку не привыкли отрабатывать в обороне.



"У Эмери нет игроков, чтобы заполнить 18 метров пространства между обороной и атакой и упорно трудиться в этой зоне. Озил и Мхитарян не того типа игроки".



"Если ты строишь команду на завтрашний день, то хочешь играть с высоким прессингом, хочешь, чтобы команда трудилась сообща и не оставляла бы свободного пространства между линиями, и ты бы не стал покупать в свою команду Озила и Мхитаряна".



"Если подражать Арсену Венгеру и играть в зрелищный футбол, с накатывающими волнами атак, тогда Озил и Мхитарян легко пройдут в состав любой команды мира. Однако им нет места в командах, которые хотят прессинговать!"



"Я не знаю, смогут ли собранные в клубе игроки научиться играть по-новому. Меня это беспокоит. Дело не в их возрасте, а в том, каким образом они играют".



"Что ждет Озила в будущем? Я не знаю. Я его большой поклонник, он классный игрок, но иногда ты смотришь на него, и игра просто проходит мимо него", — сообщил Мерсон.