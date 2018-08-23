Косьелни вернулся к тренировкам на полтора месяца раньше прогноза

Капитан "Арсенала" Лоран Косьелни вернулся к тренировкам на полтора месяца раньше первоначального срока.

Из-за травмы ахилла, полученной в апрельском матче Лиги Европы с "Атлетико", Косьелни был вынужден пропустить Чемпионат Мира и старт клубного сезона. Возвращение Лорана ожидалось не раньше октября.



Однако уже в четверг француз был замечен на тренировке "канониров". Лоран занимался по индивидуальной программе, но наставник Унаи Эмери ожидает, что через несколько недель защитник выйдет на поле.



"Он очень упорно трудится. Сперва он был во Франции, а с прошлой субботы работает с нами. Мы рады, что теперь он рядом с нами, потому что он наш капитан, и он настроен быть с коллективом".



"Однако давайте не будет торопить события. Нам нужно набраться терпения, ведь это была серьезная травма. Пока тяжело сказать, когда он вернется на поле. Самое главное, что он начал работу", - сообщил Эмери Daily Mail.