"Челси" отправил Томаша Каласа в "Бристоль Сити"

"Челси" отправил защитника Томаса Каласа в аренду в клуб Чемпионшипа "Бристль Сити".

Калас принадлежит клубу со "Стэмфорд Бридж" с 2010 года, но за это время сыграл считанное количество матчей за первую команду "синих".



За эти восемь лет Томаш успел побывать в аренде в пяти различных клубах. Особенно успешными были командировки в "Мидлсбро" и "Фулхэм", которым защитник помог выйти в Премьер-Лигу.



Очередным клубом, куда отправился за игровым временем 25-летний чех, стал "Бристоль Сити", который выиграл только один из четырех первых матчей нового сезона Чемпионшипа. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2018/19.