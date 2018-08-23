"Челси" отправил Томаша Каласа в "Бристоль Сити"

Томаш Калас "Челси" отправил защитника Томаса Каласа в аренду в клуб Чемпионшипа "Бристль Сити".

Калас принадлежит клубу со "Стэмфорд Бридж" с 2010 года, но за это время сыграл считанное количество матчей за первую команду "синих".

За эти восемь лет Томаш успел побывать в аренде в пяти различных клубах. Особенно успешными были командировки в "Мидлсбро" и "Фулхэм", которым защитник помог выйти в Премьер-Лигу.

Очередным клубом, куда отправился за игровым временем 25-летний чех, стал "Бристоль Сити", который выиграл только один из четырех первых матчей нового сезона Чемпионшипа. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2018/19.



Метки аренда, Бристоль Сити, Калас, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2018 17:25

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  1. trustmeimjedi 23.08.2018 17:32 # trustmeimjedi
    типцихикал ситуэйшн в стане синей помойки.

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  2. monsieurgood 23.08.2018 17:30 # monsieurgood
    жаль парня, как намотало его 8 лет назад на маховик пенсовских репрессий, так до сих пор отпустить не может. вполне неплохо показал себя в матче с ливерпулем, когда джерард убил шансы колбасы на чемпионство.

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  3. hollywood-hoe 23.08.2018 17:28 # hollywood-hoe
    Норм колбасных на бутылку посадил в матче имени пса негра

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