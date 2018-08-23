"Челси" отправил Томаша Каласа в "Бристоль Сити"
"Челси" отправил защитника Томаса Каласа в аренду в клуб Чемпионшипа "Бристль Сити".
Калас принадлежит клубу со "Стэмфорд Бридж" с 2010 года, но за это время сыграл считанное количество матчей за первую команду "синих".
За эти восемь лет Томаш успел побывать в аренде в пяти различных клубах. Особенно успешными были командировки в "Мидлсбро" и "Фулхэм", которым защитник помог выйти в Премьер-Лигу.
Очередным клубом, куда отправился за игровым временем 25-летний чех, стал "Бристоль Сити", который выиграл только один из четырех первых матчей нового сезона Чемпионшипа. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2018/19.
23.08.2018 17:25
Просмотров: 401
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
типцихикал ситуэйшн в стане синей помойки.
(ответить)
жаль парня, как намотало его 8 лет назад на маховик пенсовских репрессий, так до сих пор отпустить не может. вполне неплохо показал себя в матче с ливерпулем, когда джерард убил шансы колбасы на чемпионство.
(ответить)
Норм колбасных на бутылку посадил в матче имени пса негра
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий