Тренер "Лиона": "Фекиру непросто смириться с сорвавшимся переходом в "Ливерпуль"

Главный тренер "Лиона" Бруно Женезио признал, что сорвавшийся переход в "Ливерпуль" стал психологическим ударом по плеймейкеру Набилю Фекиру.

В июне, незадолго до старта Чемпионата Мира в России, переход Фекира в "Ливерпуль" казался неминуемым. "Красные" договорились как с "Лионом", так и с самим Набилем, однако вскрывшиеся во время медицинского обследования детали помешали состояться сделке.



После ЧМ-2018 ходили упорные слухи, что "Ливерпуль" может вернуться за 25-летним французом, которого также сватали в "Челси". Однако ничего из этого так и не произошло, и Фекиру оказалось сложно принять реальность.



"Никогда не бывает просто принять такого рода ситуацию, особенно когда ты очень близок к переходу в желанный клуб и когда ты хочешь достичь нового уровня и придать импульс своей карьере".



"Но раньше я уже говорил, что подобный переход мог бы и навредить ему. Он все еще в "Лионе" — сильном клубе, он капитан команды, которая выступает в Лиге Чемпионов", — цитирует Женезио Evening Standard.