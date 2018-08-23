Андреас Перейра. Время взрослеть

Игрок, которого в свое время лично просматривал сэр Алекс Фергюсон, чтобы перехватить из цепких рук "Арсенала", "Челси" и "Ливерпуля", наконец, стал подбираться к основе "Манчестер Юнайтед". Бразилец Андреас Перейра выходил в основе МЮ в двух первых турах, подменив Неманью Матича, и был одним из лучших в команде Моуриньо с "Лестером", но провалился вместе со всеми против "Брайтона".

Андреас Перейра появился в "Манчестер Юнайтед" в 2011 году, и для того, чтобы заполучить его, сэру Алексу пришлось лично встретиться с игроком и убедить того отдать предпочтение МЮ при имевшихся предложениях от "Арсенала", "Челси" и "Ливерпуля". В то время Перейра занимался в академии ПСВ, а между МЮ и клубом из Эйндховена были налажены тесные связи. Официально оформить трансфер "Юнайтед" удалось только 1 января 2012 года, когда Перейре исполнилось 16 лет.



Андреас родился в Бельгии, в городке Дуффель, когда его отец Маркос Перейра выступал за "Мехелен". Заниматься футболом Андреас начал в клубе "Ломмель Юнайтед", где как раз доигрывал отец, но очень быстро перебрался в академию ПСВ — уже в девятилетнем возрасте. Изначально Перейра выступал за юношескую сборную Бельгии, но в 2014 году принял решение сменить национальную команду и отдать предпочтение Бразилии. В 2015 году он сравнял счет в финальном матче ЧМ U-20 с сербами, но те смогли вырвать победу у бразильцев в овертайме.



Сейчас Перейре уже 22 года, но появление на поле в составе МЮ в матче с "Лестером" стало его первым выходом в основе "красных дьяволов" в Премьер-Лиге. Ранее он тут только выходил на замену, а играл по большей части в Кубке Лиги, где даже забил гол в ворота "Ипсвича" (со штрафного), но сезоны 2015/16 и 2016/17 он провел на правах аренды в клубах Примеры — "Гранаде" и "Валенсии". Если в "Гранаде" он был основным игроком, то в "Валенсии" по большей части использовался в качестве джокера.



В матче с "Лестером" лучшим игроком был признан автор первого гола чемпионата Люк Шоу, но Жозе Моуриньо не смог допустить, чтобы его послематчевое интервью прошло без упоминания Андреаса Перейры, чье появление в центре поля стало сюрпризом.



"Я не могу оставить вас, не сказав об Андреасе Перейре", — сказал Моуриньо Sky Sports. "Он в "Валенсии" был правым вингером, который большую часть времени провел на скамейке, но я его вижу шестым номером, и против "Лестера" он выдал феноменальный матч".



Перейра действительно был очень хорош против "лис" — он может использоваться в более креативной роли, но его работа на оборону была впечатляющей. В своем дебютном матче в основе МЮ в Премьер-Лиге он совершил пять перехватов и вернул мяч команде 11 раз — по этим показателям он был лучшим на поле, а по части передвижений только Хуан Мата покрыл большую дистанцию, чем Андреас.



Но больше всего впечатлила культура паса Перейры — он оказался готовым к тому, чтобы играть в опорной зоне, отдавая не только простые передачи ближнему партнеру, но и обостряющие. Он стал единственным игроком на поле в составе "Юнайтед", который обыгрался по ходу матча со всеми 10 партнерами по команде. Трудно представить, что Маруан Феллайни или Скотт Мактоминей сыграли бы так.



Конечно, у всего есть обратная сторона, и против "Брайтона" Перейра был заменен в перерыве на Лингарда, так как не выдержал давления со стороны игроков "чаек" и ошибался слишком часто. Но в первом тайме того матча провалилась вся команда Моуриньо — ошибался Погба, крайние защитники, центрбеки, а пожертвовать Перейрой португалец решил и потому, что ему нужно было ускорять игру и усиливать атаку.



То, что Моуриньо рассчитывает на Перейру, очевидно — тренер очень болезненно воспринял решение бразильца уехать в "Валенсию" в прошлом сезоне, посчитав это отказом от борьбы за место в составе МЮ. "Это было его личное решение, с которым я был в корне не согласен, если быть честным", — говорит Моуриньо. "У него есть и был большой потенциал для борьбы за место в основе "Юнайтед" и возможность стать важным игроком команды уже в скором времени".



"Его решение можно объяснить желанием молодого игрока быть в основе каждый уикенд, а также нежеланием бороться в сложных условиях — заиграть в полузащите "Манчестер Юнайтед" непросто. Это было его решение, и я открыл перед ним дверь, но никогда не закрывал ее — у него долгосрочный контракт и это не драма — просто я был немного разочарован его решением".



Сейчас у Перейры есть отличные шансы стать твердым игроком основной обоймы "Юнайтед" — провальная трансферная кампания МЮ этим летом также дает ему дополнительные шансы, так как Моуриньо вынужден использовать всех игроков, что есть у него под рукой. В "Валенсии" Перейра сыграл 12 матчей в основе и 11 раз вышел на замену в чемпионате — он смог не только принять участие в квалификации Лиги Чемпионов, но и поработать с Марселино, чье "невероятное внимание к деталям" поразило Андреаса. Это не был год, потраченный впустую.



Но Андреас опасался, что, оставаясь в МЮ на этот сезон, он снова окажется в резерве, как случилось в сезоне 2015/16, когда Луи Ван Галь на словах выразил доверие Перейре, но за этим ничего не последовало, и бразилец предпочел уйти в аренду в "Гранаду" в следующем сезоне. Хотя этот клуб в итоге и вылетел из Примеры, именно там Перейра получил опыт "игры под давлением" и попал на радар скаутам "Валенсии".



Когда Перейра потребовал от клуба ясности в преддверии сезона, намекая на желание вернуться в Примеру, Моуриньо пообещал ему игровое время, и это не было благотворительностью. Несмотря на негативные отзывы португальца о летнем предсезонном турне, он мог видеть как Перейра сыграл против "Милана", и этого оказалось достаточно, чтобы использовать его в качестве замены Матичу против "Лестера". Серб скоро вернется, но в схеме Моуриньо есть место для трех центральных полузащитников, а его неидеальные отношения с Погба и нестабильность француза дают немало шансов Перейре.



Это не станет шоком для многих, если Моуриньо продолжит верить в Перейру даже после провала в Брайтоне. Сэр Алекс действительно не зря поспешил в свое время убедить Андреаса выбрать "Манчестер Юнайтед". " У него есть убеждение в том, что он может стать особенным, и что самое главное — у него есть талант", — говорит бывший тренер Перейры в академии МЮ Пол Макгиннесс. "У него есть масса достоинств, но ему необходимо научиться быть командным игроком".



По всей видимости, использование Перейры на новой позиции — как раз один из уроков для молодого игрока от Моуриньо — о важности черновой работы для всей команды. Многие молодые игроки хотят показывать, насколько они хороши, но роль, в которой Моуриньо видит Перейру, предполагает создание условия для того, чтобы демонстрировали свои лучшие качества партнеры. Перейра все еще далек от полного представления того, как нужно играть в роли шестого номера, что мы могли видеть по матчу с "Брайтоном", но его прогресс вполне возможен. Может быть Моуриньо не получил того, на что рассчитывал летом, но в лице Перейры он может найти того, кто ему нужен — даже без выхода на трансферный рынок.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru