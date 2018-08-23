"Мидлсбро" повторно арендовал Бешича у "Эвертона"

Полузащитник "Эвертона" Мухамед Бешич повторно отправился в "Мидлсбро" на правах аренды.

Бешич провел на "Риверсайде" вторую половину прошлого сезона, приняв участие в 15 матчах и сыграв ключевую роль в достижении "речниками" плей-офф Чемпионшипа.



Главный тренер "Боро" Тони Пьюлис никогда не скрывал своего желания вернуть 25-летнего боснийца, однако договориться с "ирисками" удалось только сейчас.



В четверг все формальности были окончательно улажены, и Мухамед воссоединился с "Мидлсбро". Арендное соглашение двух клубов рассчитано до конца сезона 2018/19.



Добавим, что ранее этим летом "Боро" пытался договориться о выкупе Бешича. Диалог продолжался вплоть до закрытия трансферного окна в Премьер-Лиге, но завершился провалом.