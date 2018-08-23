Стиль Эмери нравится Ивоби больше

Алекс Ивоби Вингер "Арсенала" Алекс Ивоби признался, что методы работы Унаи Эмери ему нравятся больше, чем стиль Арсена Венгера.

Именно Венгер в свое время дал первый шанс Ивоби на взрослом уровне. Тем не менее, работать с Эмери нигерийцу понравилось даже больше. По мнению Алекса, при испанце у него есть все возможности, чтобы проявить себя.

"С новым тренером у меня больше преимуществ, чем было раньше. Я играю чуть острее в атаке, работаю в более интенсивном темпе. Речь не только про меня, но я чувствую, что приношу команде намного больше пользы".

"Есть ощущение, что для нас наступили захватывающие времена. Все игроки наслаждаются новым стилем и уже купились на новые идеи. Я лично получаю удовольствие от новых занятий и новых методов тренировок. Мне нравится работать с Эмери", - цитирует Ивоби Goal.




Метки Арсенал, Ивоби

Автор foxmcfc   

Дата 23.08.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 23.08.2018 15:40 # manutd-20champ
    щас все потихоньку будут пуховика обсерать.

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  2. osivori 23.08.2018 15:23 # osivori
    кого интересует что тебе нравиться, твое дело играть получше и выкладываться по максимуму

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