Парлор уверен, что Джака присядет в запас

Бывший полузащитник "Арсенала" Рэй Парлор не сомневается, что Гранит Джака присядет в запас "канониров" в самое ближайшее время.

Швейцарец, перебравшийся на "Эмирейтс" еще в 2016 году, до сих пор не может продемонстрировать все свои лучшие качества и регулярно допускает ошибки. Старт нынешнего сезона исключением не стал: в лондонском дерби с "Челси" Джака был заменен уже в перерыве.



По мнению Парлора, полузащитник не оправдывает ожиданий главного тренера Унаи Эмери и в скором времени проследует в запас.



"Эмери просит игроков выводить мяч из обороны в атаку, но Джака слишком часто совершает потери. Ему нужно действовать мобильнее. Сравните его с Маттео Гендузи: он играет на других скоростях".



"Если Джака не справится с этой работой, Эмери усадит его в запас: замена с "Челси" была первым сигналом к этому. Вдобавок, у "Арсенала" есть Лукас Торрейра: рано или поздно он начнет выходить с первых минут", - сообщил Парлор The Sun.