Роналду: "Меня всему научил Фергюсон"
Звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду поблагодарил бывшего тренера "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона за все, чего он добился в карьере.
Несмотря на то, что Роналду покинул "Олд Траффорд" девять лет назад, португалец до сих пор вспоминает о роли, которую сыграл Фергюсон в его становлении. По словам Криштиану, шотландец научил его всему.
"Когда я перешел из "Спортинга" в "Манчестер Юнайтед", Фергюсон был для меня невероятно важен. В тот момент я еще не избавился от португальских привычек, я делал слишком много финтов, но принимал необдуманные решения на поле".
"Он показал мне, как избавиться от этих глупостей и стать сильнее. Он научил меня всему. Фергюсон был для меня как отец и сильно помог мне в "Манчестер Юнайтед", - сообщил Роналду DAZN.
23.08.2018 13:00
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В футбольном мире есть две абсолютные величины. Пеле и потом все остальные футболисты и Сэр Алекс Фергюсон и потом все остальные тренеры!
"Он (Фергюсон) - абсолютный Бог футбола" Ф.Лемпард.
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научил зм зарабатывать
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Сигнал Ферги с часами знали все судьи АПЛ. Когда красноносый начинал указывать на часы - это означало пора ставить пенку или давать свисток об окончании в зависимости от счета
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Как бы кто не пытался съязвить или отшутиться по поводу Фергюсона, но годящихся в серьезное сравнение с ним главных тренеров в настоящее время не осталось. Если только Гвардиола, но тут достаточно много различных противоречий, включая трансферы, смены клуба, проявляющиеся нелестные высказывания в отношении других итд итп... а САФ умел настолько мотивировать команду из года в год, и вообще делать все для успешности клуба, тут ему равных нет.
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"Но потом я все же бросил эти отсосы и нашел девушку" - сообщил Роналду DAZN.
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