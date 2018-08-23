Роналду: "Меня всему научил Фергюсон"

Звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду поблагодарил бывшего тренера "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона за все, чего он добился в карьере.

Несмотря на то, что Роналду покинул "Олд Траффорд" девять лет назад, португалец до сих пор вспоминает о роли, которую сыграл Фергюсон в его становлении. По словам Криштиану, шотландец научил его всему.



"Когда я перешел из "Спортинга" в "Манчестер Юнайтед", Фергюсон был для меня невероятно важен. В тот момент я еще не избавился от португальских привычек, я делал слишком много финтов, но принимал необдуманные решения на поле".



"Он показал мне, как избавиться от этих глупостей и стать сильнее. Он научил меня всему. Фергюсон был для меня как отец и сильно помог мне в "Манчестер Юнайтед", - сообщил Роналду DAZN.