Мората хочет забить больше 30 голов в этом сезоне
Нападающий "Челси" Альваро Мората признался, что хочет забить больше 30 голов в этом сезоне, но с легкостью променяет рекорды результативности на трофеи.
Перед тем, как отличиться в лондонском дерби с "Арсеналом" в минувшие выходные, Мората забил всего один гол в 16 предыдущих матчах в рамках Премьер-Лиги.
Альваро надеется, что удачная игра в прошлом туре позволит ему вернуть уверенность в себе и исправиться за провальный дебютный год. Испанец хочет забить больше 30 голов до конца кампании.
"Прошлый сезон сложился для меня крайне непросто. Дело не только в уверенности, но и в травме спины. Надеюсь, что после этого гола все изменится, и я начну забивать".
"Для меня самого важно забить больше 30 голов, но я предпочел бы забить 15-20 при условии, что "Челси" выиграет Премьер-Лигу или другой трофей. Интересы команды для меня на первом месте", - сообщил Мората Chelsea TV.
23.08.2018 12:00
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Последние комментарии:
ага, возьмёт он сразу два на клык (см. фото)
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Норм дерево, десятку за год положит.
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Бу-га-га !!!!
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Мората идеально подходит для выхода с лавки на последние 15-20 мин
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ну если 30 матчей будут с арсеналом, то вполне возможно
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Ясно как день, что Сарри будет играть с игуаиноподобным Жиру. Мората, за лавку извени.
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10-ка потолок для Марата.
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