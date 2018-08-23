Мората хочет забить больше 30 голов в этом сезоне

Нападающий "Челси" Альваро Мората признался, что хочет забить больше 30 голов в этом сезоне, но с легкостью променяет рекорды результативности на трофеи.

Перед тем, как отличиться в лондонском дерби с "Арсеналом" в минувшие выходные, Мората забил всего один гол в 16 предыдущих матчах в рамках Премьер-Лиги.



Альваро надеется, что удачная игра в прошлом туре позволит ему вернуть уверенность в себе и исправиться за провальный дебютный год. Испанец хочет забить больше 30 голов до конца кампании.



"Прошлый сезон сложился для меня крайне непросто. Дело не только в уверенности, но и в травме спины. Надеюсь, что после этого гола все изменится, и я начну забивать".



"Для меня самого важно забить больше 30 голов, но я предпочел бы забить 15-20 при условии, что "Челси" выиграет Премьер-Лигу или другой трофей. Интересы команды для меня на первом месте", - сообщил Мората Chelsea TV.