Мората хочет забить больше 30 голов в этом сезоне

Альваро Мората Нападающий "Челси" Альваро Мората признался, что хочет забить больше 30 голов в этом сезоне, но с легкостью променяет рекорды результативности на трофеи.

Перед тем, как отличиться в лондонском дерби с "Арсеналом" в минувшие выходные, Мората забил всего один гол в 16 предыдущих матчах в рамках Премьер-Лиги.

Альваро надеется, что удачная игра в прошлом туре позволит ему вернуть уверенность в себе и исправиться за провальный дебютный год. Испанец хочет забить больше 30 голов до конца кампании.

"Прошлый сезон сложился для меня крайне непросто. Дело не только в уверенности, но и в травме спины. Надеюсь, что после этого гола все изменится, и я начну забивать".

"Для меня самого важно забить больше 30 голов, но я предпочел бы забить 15-20 при условии, что "Челси" выиграет Премьер-Лигу или другой трофей. Интересы команды для меня на первом месте", - сообщил Мората Chelsea TV.



Метки Мората, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 23.08.2018 12:00

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 23.08.2018 12:56 # gidro-met
    ага, возьмёт он сразу два на клык (см. фото)

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  2. fc-oil 23.08.2018 12:39 # fc-oil
    Норм дерево, десятку за год положит.

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  3. england 23.08.2018 12:28 # england
    Бу-га-га !!!!

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  4. centaur 23.08.2018 12:16 # centaur
    Мората идеально подходит для выхода с лавки на последние 15-20 мин

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  5. meshuggah 23.08.2018 12:09 # meshuggah
    ну если 30 матчей будут с арсеналом, то вполне возможно

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  6. brown-ale 23.08.2018 12:07 # brown-ale
    Ясно как день, что Сарри будет играть с игуаиноподобным Жиру. Мората, за лавку извени.

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  7. dexter 23.08.2018 12:03 # dexter
    10-ка потолок для Марата.

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