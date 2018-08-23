Абрахэм близок к переходу в "Астон Виллу"
Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм находится в шаге от перехода в "Астон Виллу" на правах аренды.
Прошлый сезон талантливый нападающий провел в "Суонси", забив пять голов и сделав одну результативную передачу. Вклада Абрахэма в атакующую игру не хватило "лебедям", чтобы остаться в Премьер-Лиге.
Этим летом Тэмми вернулся в расположение "Челси", но на старте сезона не сыграл ни минуты. Более того, Абрахэма не оказалось в заявке на матчи с "Хаддерсфилдом" и "Арсеналом".
По информации ESPN, все дело в том, что англичанин близок к переходу в "Астон Виллу". Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри уверен, что аренда поможет Абрахэму набраться ценного опыта.
23.08.2018 11:00
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