Коул поделился своими ожиданиями от "Челси" и "Арсенала"

Эшли Коул Защитник "ЛА Гэлакси" Эшли Коул поделился своими ожиданиями от "Челси" и "Арсенала", своих бывших клубов, в новом сезоне Премьер-Лиги.

Большинство людей сходятся во мнении, что в стартовавшем сезоне титул достанется "Манчестер Сити" или "Ливерпулю". Однако Коул, сыгравший более 330 матчей за "синих", причисляет к числу претендентов на чемпионство и команду Маурицио Сарри.

"После приглашения нового тренера "Челси" спокойно занимается своими делами, без лишнего шума. Они должны сражаться за титул, но я не думаю, что в данную минуту люди верят в это. Шесть очков в двух первых матчах — это великолепный старт. Они просто должны продолжать в том же духе", — сообщил Коул ESPN.

Новым тренером этим летом обзавелся и "Арсенал", которому Коул посвятил 10 лет своей карьеры. Однако защитник считает, что Унаи Эмери придется сложнее, нежели Сарри.

"Что касается "Арсенала", то у них тоже новый тренер, но я думаю, два первых матча вышли очень, очень сложными для них. Думаю, теперь они начнут набирать очки".

"Я привык смотреть матчи "Арсенала" с Венгером на бровке в своем длинном пуховике, но теперь этого больше нет. Времена меняются, люди приходят и уходят, и я думаю, это было правильное время для расставания. Они пригласили нового тренера с новыми идеями и новой философией".

"Думаю, им потребуется некоторое время. Они пригласили нескольких новичков, и игроки должны притереться друг к другу. Я не думаю, что у Эмери сразу получится реализовать свою философию и заиграть так, как ему хочется", — добавил Коул.



Метки Арсенал, Коул, ЛА Гэлакси, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2018 10:00

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  1. admet 23.08.2018 10:22 # admet
    Я привык смотреть матчи "Арсенала" с Венгером на бровке в своем длинном пуховике, но теперь этого больше нет.
    Думаю, им потребуется некоторое время. Они пригласили нескольких новичков, и игроки должны притереться друг к другу.

    Эшли неплохо потроллил заднеприводных))

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  2. feldkurat 23.08.2018 10:11 # feldkurat
    "Я не думаю, что у Эмери сразу получится реализовать свою философию и заиграть так, как ему хочется", — добавил Коул.

    Если вообще получится :-)

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  3. chr1s8rown 23.08.2018 10:08 # chr1s8rown
    пенсовская шлюха

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  4. hammersmith 23.08.2018 10:03 # hammersmith
    вроде и не играет уже ни за челси ни за арсенал, а все так же с открытым ртом на фотках

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