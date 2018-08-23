Защитник "ЛА Гэлакси" Эшли Коул поделился своими ожиданиями от "Челси" и "Арсенала", своих бывших клубов, в новом сезоне Премьер-Лиги.

Большинство людей сходятся во мнении, что в стартовавшем сезоне титул достанется "Манчестер Сити" или "Ливерпулю". Однако Коул, сыгравший более 330 матчей за "синих", причисляет к числу претендентов на чемпионство и команду Маурицио Сарри.



"После приглашения нового тренера "Челси" спокойно занимается своими делами, без лишнего шума. Они должны сражаться за титул, но я не думаю, что в данную минуту люди верят в это. Шесть очков в двух первых матчах — это великолепный старт. Они просто должны продолжать в том же духе", — сообщил Коул ESPN.



Новым тренером этим летом обзавелся и "Арсенал", которому Коул посвятил 10 лет своей карьеры. Однако защитник считает, что Унаи Эмери придется сложнее, нежели Сарри.



"Что касается "Арсенала", то у них тоже новый тренер, но я думаю, два первых матча вышли очень, очень сложными для них. Думаю, теперь они начнут набирать очки".



"Я привык смотреть матчи "Арсенала" с Венгером на бровке в своем длинном пуховике, но теперь этого больше нет. Времена меняются, люди приходят и уходят, и я думаю, это было правильное время для расставания. Они пригласили нового тренера с новыми идеями и новой философией".



"Думаю, им потребуется некоторое время. Они пригласили нескольких новичков, и игроки должны притереться друг к другу. Я не думаю, что у Эмери сразу получится реализовать свою философию и заиграть так, как ему хочется", — добавил Коул.