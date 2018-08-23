Стюарт Пирс предсказывает чемпионство "Ливерпуля"

Ливерпуль Бывший игрок сборной Англии Стюарт Пирс уверен, что "Ливерпуль" обойдет "Манчестер Сити" в этом сезоне и выиграет Премьер-Лигу.

В прошлом сезоне "красные" финишировали только четвертыми в Премьер-Лиге, однако этим летом мерсисайдский клуб хорошо потрудился на трансферном рынке и теперь готов бросить вызов действующему чемпиону. Пирс убежден, что в стартовавшей кампании "Ливерпуль" докажет, что хочет титул сильнее.

"Лично я считаю, что "Ливерпуль" выиграет лигу в этом году. Думаю, это будет гонка между ними и "Сити", и "Ливерпуль" выйдет победителем".

"Я вижу в их коллективе веру, которой, пожалуй, не было до концовки прошлого сезона. Вдобавок они голодны. Он проиграли финал Лиги Чемпионов, а манера, в которой они проиграли, будет причинять им боль".

"Они не выиграли лигу в прошлом году, поэтому я думаю, эта жажда будет подстегивать их. У них есть реальная возможность завоевать свой первый титул за столь долгое время, и я думаю, эта жажда позволит им достичь цели", — цитирует Пирса Sky Sports.



Метки Ливерпуль, Пирс, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2018 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1608

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Последние комментарии:




  1. electric 23.08.2018 10:54 # electric
    Да это и так ясно. Мог и не говорить очевидное.

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  2. osivori 23.08.2018 10:21 # osivori
    могет быть

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  3. shakur 23.08.2018 10:11 # shakur
    С этого сезона начинается эпоха Сити Гвардиолы

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  4. liverpool1892est 23.08.2018 09:52 # liverpool1892est
    Кто хейтерит против Ливерпуля,те латентные пидорги:)

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  5. emily-lfc-2005 23.08.2018 09:52 # emily-lfc-2005
    Этот Стюарт правду говорит.

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  6. liverpool1892est 23.08.2018 09:51 # liverpool1892est
    Еще и ЛЧ,КА,КАЛ возьмем...заверните мои слова и отнесите их в банк!!!

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  7. hateciteh11 23.08.2018 09:49 # hateciteh11
    со дня основания АПЛ скозеры претенденты)

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  8. liverpool1892est 23.08.2018 09:43 # liverpool1892est
    Золотые слова Стюарт!!!

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  9. liverbro 23.08.2018 09:39 # liverbro
    Блин,чё вы тут пздите?ТОЛЬКО ИДИОТЫ НЕ ВИДЯТ В ЛИВЕРПУЛЕ ПРЕТЕНДЕНТА НА ТИТУЛ.БУДЬТЕ АДЕКВАТНЕЙ

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  10. slavik92 23.08.2018 09:30 # slavik92
    такое себе заявление.
    пока ничего не указывает на то, что сити не повторит свой результат прошлого сезона. а очков там между командами было под 25.
    у ливерпуля и в прошлом сезоне неплохая команды была, но по итогу она даже 2 не была.

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  11. imfake 23.08.2018 09:21 # imfake
    "Вдобавок они голодны"

    они голодны уже почти тридцать лет, алло. давайте теперь будем говорить перед каждым сезоном, что залупуль теперь уж точно выиграет что-нибудь, ведь они стали еще голоднее

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  12. firmino9 23.08.2018 09:17 # firmino9
    Это лишь мнение одного человека.
    Скаузерня остудите пукан, поговорим об это в мае

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  13. charlton 23.08.2018 09:13 # charlton
    Не пойму откуда такой прогноз в отношении скаузерских середняков. Максимум на что могут рассчитывать защеканцы из ливерпуля это второе место, и то если Сарри не поставит игру челси и тоттенхэм провалится.

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  14. seva 23.08.2018 09:09 # seva
    завалите хавальники до мая

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  15. akadam 23.08.2018 09:04 # akadam
    Аминь!

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