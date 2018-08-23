Стюарт Пирс предсказывает чемпионство "Ливерпуля"

Бывший игрок сборной Англии Стюарт Пирс уверен, что "Ливерпуль" обойдет "Манчестер Сити" в этом сезоне и выиграет Премьер-Лигу.

В прошлом сезоне "красные" финишировали только четвертыми в Премьер-Лиге, однако этим летом мерсисайдский клуб хорошо потрудился на трансферном рынке и теперь готов бросить вызов действующему чемпиону. Пирс убежден, что в стартовавшей кампании "Ливерпуль" докажет, что хочет титул сильнее.



"Лично я считаю, что "Ливерпуль" выиграет лигу в этом году. Думаю, это будет гонка между ними и "Сити", и "Ливерпуль" выйдет победителем".



"Я вижу в их коллективе веру, которой, пожалуй, не было до концовки прошлого сезона. Вдобавок они голодны. Он проиграли финал Лиги Чемпионов, а манера, в которой они проиграли, будет причинять им боль".



"Они не выиграли лигу в прошлом году, поэтому я думаю, эта жажда будет подстегивать их. У них есть реальная возможность завоевать свой первый титул за столь долгое время, и я думаю, эта жажда позволит им достичь цели", — цитирует Пирса Sky Sports.