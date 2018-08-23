Стюарт Пирс предсказывает чемпионство "Ливерпуля"
Бывший игрок сборной Англии Стюарт Пирс уверен, что "Ливерпуль" обойдет "Манчестер Сити" в этом сезоне и выиграет Премьер-Лигу.
В прошлом сезоне "красные" финишировали только четвертыми в Премьер-Лиге, однако этим летом мерсисайдский клуб хорошо потрудился на трансферном рынке и теперь готов бросить вызов действующему чемпиону. Пирс убежден, что в стартовавшей кампании "Ливерпуль" докажет, что хочет титул сильнее.
"Лично я считаю, что "Ливерпуль" выиграет лигу в этом году. Думаю, это будет гонка между ними и "Сити", и "Ливерпуль" выйдет победителем".
"Я вижу в их коллективе веру, которой, пожалуй, не было до концовки прошлого сезона. Вдобавок они голодны. Он проиграли финал Лиги Чемпионов, а манера, в которой они проиграли, будет причинять им боль".
"Они не выиграли лигу в прошлом году, поэтому я думаю, эта жажда будет подстегивать их. У них есть реальная возможность завоевать свой первый титул за столь долгое время, и я думаю, эта жажда позволит им достичь цели", — цитирует Пирса Sky Sports.
23.08.2018 09:00
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Последние комментарии:
Да это и так ясно. Мог и не говорить очевидное.
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могет быть
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С этого сезона начинается эпоха Сити Гвардиолы
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Кто хейтерит против Ливерпуля,те латентные пидорги:)
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Этот Стюарт правду говорит.
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Еще и ЛЧ,КА,КАЛ возьмем...заверните мои слова и отнесите их в банк!!!
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со дня основания АПЛ скозеры претенденты)
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Золотые слова Стюарт!!!
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Блин,чё вы тут пздите?ТОЛЬКО ИДИОТЫ НЕ ВИДЯТ В ЛИВЕРПУЛЕ ПРЕТЕНДЕНТА НА ТИТУЛ.БУДЬТЕ АДЕКВАТНЕЙ
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такое себе заявление.
пока ничего не указывает на то, что сити не повторит свой результат прошлого сезона. а очков там между командами было под 25.
у ливерпуля и в прошлом сезоне неплохая команды была, но по итогу она даже 2 не была.
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"Вдобавок они голодны"
они голодны уже почти тридцать лет, алло. давайте теперь будем говорить перед каждым сезоном, что залупуль теперь уж точно выиграет что-нибудь, ведь они стали еще голоднее
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Это лишь мнение одного человека.
Скаузерня остудите пукан, поговорим об это в мае
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Не пойму откуда такой прогноз в отношении скаузерских середняков. Максимум на что могут рассчитывать защеканцы из ливерпуля это второе место, и то если Сарри не поставит игру челси и тоттенхэм провалится.
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завалите хавальники до мая
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Аминь!
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