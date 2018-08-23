"Боруссия" сможет арендовать Ориги только с обязательством по выкупу

"Ливерпуль" отпустит нападающего Дивока Ориги в аренду в дортмундскую "Боруссию", только если та возьмет на себя обязательство выкупить игрока следующим летом.

Последние недели "красные" пытаются найти покупателя на Ориги, оцененного в 27 миллионов фунтов. Пока заплатить такие деньги никто не решился, но наиболее серьезный интерес к Дивоку проявляет клуб из Дортмунда.



"Боруссия" находит покупку Ориги по такой цене рискованной, а потому предпочитает взять 23-летнего бельгийца в аренду. Однако такой вариант не устраивает "красных", потому что от контракта Дивока остается всего два года.



Таким образом, утверждает The Telegraph, заполучить Дивока "Боруссии" удастся только в том случае, если немецкая сторона возьмет на себя обязательство выкупить трансфер нападающего по окончании арендного соглашения. На похожих условиях "Ливерпуль" недавно отправил нападающего Данни Ингса в "Саутгемптон".



Сам Ориги был бы рад отправиться в "Боруссию" и заменить проданного в январе в "Арсенал" Пьер-Эмерика Обамеянга. В то же время Дивок чувствует, что не сказал последнего слова на "Энфилде" и готов к борьбе за место в составе команды Юргена Клоппа.