"Боруссия" сможет арендовать Ориги только с обязательством по выкупу
"Ливерпуль" отпустит нападающего Дивока Ориги в аренду в дортмундскую "Боруссию", только если та возьмет на себя обязательство выкупить игрока следующим летом.
Последние недели "красные" пытаются найти покупателя на Ориги, оцененного в 27 миллионов фунтов. Пока заплатить такие деньги никто не решился, но наиболее серьезный интерес к Дивоку проявляет клуб из Дортмунда.
"Боруссия" находит покупку Ориги по такой цене рискованной, а потому предпочитает взять 23-летнего бельгийца в аренду. Однако такой вариант не устраивает "красных", потому что от контракта Дивока остается всего два года.
Таким образом, утверждает The Telegraph, заполучить Дивока "Боруссии" удастся только в том случае, если немецкая сторона возьмет на себя обязательство выкупить трансфер нападающего по окончании арендного соглашения. На похожих условиях "Ливерпуль" недавно отправил нападающего Данни Ингса в "Саутгемптон".
Сам Ориги был бы рад отправиться в "Боруссию" и заменить проданного в январе в "Арсенал" Пьер-Эмерика Обамеянга. В то же время Дивок чувствует, что не сказал последнего слова на "Энфилде" и готов к борьбе за место в составе команды Юргена Клоппа.
23.08.2018 08:00
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31 августа уйдет в Боруссию, как пить дать.
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Эдвард красава.
Наконец - то у Ливерпуля отличный спорт директор.
Либо так, либо никак.
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