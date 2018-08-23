"Боруссия" сможет арендовать Ориги только с обязательством по выкупу

Дивок Ориги "Ливерпуль" отпустит нападающего Дивока Ориги в аренду в дортмундскую "Боруссию", только если та возьмет на себя обязательство выкупить игрока следующим летом.

Последние недели "красные" пытаются найти покупателя на Ориги, оцененного в 27 миллионов фунтов. Пока заплатить такие деньги никто не решился, но наиболее серьезный интерес к Дивоку проявляет клуб из Дортмунда.

"Боруссия" находит покупку Ориги по такой цене рискованной, а потому предпочитает взять 23-летнего бельгийца в аренду. Однако такой вариант не устраивает "красных", потому что от контракта Дивока остается всего два года.

Таким образом, утверждает The Telegraph, заполучить Дивока "Боруссии" удастся только в том случае, если немецкая сторона возьмет на себя обязательство выкупить трансфер нападающего по окончании арендного соглашения. На похожих условиях "Ливерпуль" недавно отправил нападающего Данни Ингса в "Саутгемптон".

Сам Ориги был бы рад отправиться в "Боруссию" и заменить проданного в январе в "Арсенал" Пьер-Эмерика Обамеянга. В то же время Дивок чувствует, что не сказал последнего слова на "Энфилде" и готов к борьбе за место в составе команды Юргена Клоппа.



Метки Боруссия, Ливерпуль, Ориги

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2018 08:00

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  1. brown-ale 23.08.2018 08:59 # brown-ale
    31 августа уйдет в Боруссию, как пить дать.

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  2. mikkiynwa 23.08.2018 08:12 # mikkiynwa
    Эдвард красава.
    Наконец - то у Ливерпуля отличный спорт директор.

    Либо так, либо никак.

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