"Барселона" сможет выкупить Йерри Мину за 54 миллиона фунтов

Согласившись продать Йерри Мину в "Эвертон", "Барселона" оставила за собой право обратного выкупа защитника.

Яркая игры Мины за сборную Колумбии на Чемпионате Мира в России позволила "Барселоне" выручить 28.6 миллионов фунтов с продажи Йерри в "Эвертон". При этом сами каталонцы приобрели защитника у "Палмейраса" лишь в январе за 18 млн.



Таким образом, всего лишь за полгода Мина увеличил свою трансферную стоимость в два раза. Однако на "Ноу Камп" ожидают, что Йерри не остановится на достигнутом и продолжает прогрессировать у "ирисок".



На тот случай, если 23-летний колумбиец значительно прибавит, "Барселона" предусмотрела опцию обратного выкупа. По информации Marca, каталонский клуб имеет право в любой момент вернуть Мину за 54 млн. фунтов.



Добавим, что Мина завершил свой переход в "Эвертон" только в заключительный день летнего трансферного окна в Премьер-Лиге, причем перебрался на "Гудисон Парк" с небольшой травмой стопы. AS, другое испанское издание, сообщает, что дебютировать за свой новый клуб Йерри сможет 16 сентября против "Вест Хэма".