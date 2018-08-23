"Сити" вернул Аро Мурича из аренды после травмы Браво

Травма Клаудио Браво заставила "Манчестер Сити" поспешно отозвать из аренды в "НАК Бреде" голкипера Аро Мурича.

В минувший понедельник на тренировке "горожан" Браво надорвал ахилл, оставив первого номера команды Эдерсона без дублера, ведь ранее этим летом чемпионы Премьер-Лиги продали Ангуса Ганна и Джо Харта.



В сложившейся ситуации главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола был вынужден вернуть на "Этихад" 19-летнего Мурича, который лишь три недели назад отправился в Бреду, чтобы стать основным голкипером голландской команды на этот сезон.



Как сообщает BBC, игрок молодежной сборной Черногории вернется в Манчестер в четверг, а в субботу займет место на скамейке запасных "горожан" в выездном матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".



Что касается Браво, то он в четверг улетит в Барселону на дополнительное обследование. Восстановление 35-летнего чилийца займет несколько месяцев.



Добавим, что Мурич присоединился к "Сити" в 2015 году из швейцарского "Грассхоппера". Аро пока не дебютировал за первую команду "горожан", а в Голландии успел сыграть только один матч, поспособствовав победе "НАК Бреды" над "Де Графсхапом" в минувшую субботу (3:0).