Валенсия и Матич вернутся к матчу с "Тоттенхэмом"

Лидеры "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия и Неманья Матич возобновили полноценные тренировки и надеются сыграть в ближайшем матче.

К старту нового сезона "красные дьяволы" подошли с ворохом кадровых проблем. Часть игроков поздно вернулись из отпуска, а часть угодили в лазарет.



Валенсия и Матич были вынуждены прервать предсезонное турне "Юнайтед" по Америке еще в самом его начале, однако сейчас с восстановлением после травм уже покончено.



Как сообщает Daily Mirror, Антонио залечил икроножную мышцу, а Неманья оправился после операции на брюшных мышцах. Эквадорец и серб уже приступили к занятиям в общей группе и имеют шансы сыграть против "Тоттенхэма" в следующий понедельник.



На этом хорошие новости в стане "Юнайтед" не заканчиваются. В ближайшие недели в строй должны вернуться и защитники Маркос Рохо с Диогу Далотом.



Напомним, Маркос и Диогу целиком пропустили предсезонный период. Аргентинец травмировался на Чемпионате Мира в России, а португалец повредил свое колено еще в прошлой кампании за "Порту" и летом перенес операцию.



Что касается нападающего Алексиса Санчеса, внезапно пропустившего выезд к "Брайтону" в минувший уикенд, то он до сих пор не возобновил тренировки и едва ли сыграет против "Тоттенхэма".