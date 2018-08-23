Валенсия и Матич вернутся к матчу с "Тоттенхэмом"

Антонио Валенсия и Неманья Матич Лидеры "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия и Неманья Матич возобновили полноценные тренировки и надеются сыграть в ближайшем матче.

К старту нового сезона "красные дьяволы" подошли с ворохом кадровых проблем. Часть игроков поздно вернулись из отпуска, а часть угодили в лазарет.

Валенсия и Матич были вынуждены прервать предсезонное турне "Юнайтед" по Америке еще в самом его начале, однако сейчас с восстановлением после травм уже покончено.

Как сообщает Daily Mirror, Антонио залечил икроножную мышцу, а Неманья оправился после операции на брюшных мышцах. Эквадорец и серб уже приступили к занятиям в общей группе и имеют шансы сыграть против "Тоттенхэма" в следующий понедельник.

На этом хорошие новости в стане "Юнайтед" не заканчиваются. В ближайшие недели в строй должны вернуться и защитники Маркос Рохо с Диогу Далотом.

Напомним, Маркос и Диогу целиком пропустили предсезонный период. Аргентинец травмировался на Чемпионате Мира в России, а португалец повредил свое колено еще в прошлой кампании за "Порту" и летом перенес операцию.

Что касается нападающего Алексиса Санчеса, внезапно пропустившего выезд к "Брайтону" в минувший уикенд, то он до сих пор не возобновил тренировки и едва ли сыграет против "Тоттенхэма".



Метки Валенсия, Манчестер Юнайтед, Матич, травмы

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2018 00:05

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Последние комментарии:




  1. ccchelsea 23.08.2018 00:15 # ccchelsea
    Хорошая новость для МЮ, без этих бойцов тяжело было бы рассчитывать на победу.

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  2. cristean2 23.08.2018 00:06 # cristean2
    Что за середняки, кому они нужны...

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