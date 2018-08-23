Валенсия и Матич вернутся к матчу с "Тоттенхэмом"
Лидеры "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия и Неманья Матич возобновили полноценные тренировки и надеются сыграть в ближайшем матче.
К старту нового сезона "красные дьяволы" подошли с ворохом кадровых проблем. Часть игроков поздно вернулись из отпуска, а часть угодили в лазарет.
Валенсия и Матич были вынуждены прервать предсезонное турне "Юнайтед" по Америке еще в самом его начале, однако сейчас с восстановлением после травм уже покончено.
Как сообщает Daily Mirror, Антонио залечил икроножную мышцу, а Неманья оправился после операции на брюшных мышцах. Эквадорец и серб уже приступили к занятиям в общей группе и имеют шансы сыграть против "Тоттенхэма" в следующий понедельник.
На этом хорошие новости в стане "Юнайтед" не заканчиваются. В ближайшие недели в строй должны вернуться и защитники Маркос Рохо с Диогу Далотом.
Напомним, Маркос и Диогу целиком пропустили предсезонный период. Аргентинец травмировался на Чемпионате Мира в России, а португалец повредил свое колено еще в прошлой кампании за "Порту" и летом перенес операцию.
Что касается нападающего Алексиса Санчеса, внезапно пропустившего выезд к "Брайтону" в минувший уикенд, то он до сих пор не возобновил тренировки и едва ли сыграет против "Тоттенхэма".
23.08.2018 00:05
Просмотров: 159
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Хорошая новость для МЮ, без этих бойцов тяжело было бы рассчитывать на победу.
(ответить)
Что за середняки, кому они нужны...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий