Андерсон советовался с Неймаром насчет перехода в "Вест Хэм"

Вингер "Вест Хэма" Фелипе Андерсон рассказал, что советовался со своим партнером по сборной Бразилии Неймаром насчет перехода в лондонский клуб.

Этим летом "молотобойцы" потратили на новичков около 100 миллионов фунтов, чтобы попытаться всего лишь во второй раз за 17 последних сезонов ворваться в топ-8 Премьер-Лиги.



Значительная часть этой суммы — рекордные для "Вест Хэма" 40 млн. фунтов — ушла на покупку Андерсона у "Лацио". На переезд в Премьер-Лигу Фелипе решился после того, как поговорил со своим ближайшим окружением, включая Неймара, с которым они дружны со времен "Сантоса".



"Многие игроки и многие друзья, с которыми мы до сих пор общаемся, давали свои советы. Они пожелали мне удачи в новом сезоне".



"Да, я также общался с Неймаром насчет перехода в "Вест Хэм", мы постоянно веселимся. Я пожелал ему всего хорошего во втором сезоне в Париже и надеюсь, у него все сложится так, как он хочет".



"Мы разговариваем, мы дурачимся, но в конце концов он всегда желает мне добра. Надеюсь, однажды я смогу показать, чего он хочет от меня и на что, как он знает, я способен".



"Он всегда говорит о том, что нужно стремиться к вершине. Он всегда говорит, что у меня есть качества, чтобы решать судьбу матчей, поэтому его слова всегда приятны для меня", — сообщил Андерсон ESPN Brasil.