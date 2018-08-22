Компани хочет остаться в "Сити" за пределы сезона и игровой карьеры

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани заявил, что хочет остаться в клубе не только за пределы этого сезона, но и после завершения игровой карьеры.

В среду бельгийский защитник отметил ровно 10 лет с момента перехода к "горожанам" из "Гамбурга" за 7.5 миллионов фунтов. И хотя последние сезоны были омрачены для 32-летнего защитника многочисленными травмами, Венсан, чей контракт истекает летом 2018, по-прежнему чувствует, что может быть полезным для клуба — и не только как игрок.



"Думаю, люди никогда не понимали в полной мере, что я, если оставить в стороне некоторые травмы, являюсь действительно хорошим атлетом от природы, поэтому я по-прежнему ощущаю себя мобильным, сильным и чувствую, что совершенствуюсь и учусь игре".



"Я не испытываю стресса или нервов по поводу какого-либо сценария, потому что в конце концов я готов ко всему. Я наслаждаюсь игрой в футбол больше, чем когда-либо. Возможно, мой первый год в "Сити" и этот последний являются лучшими в моей карьере, поэтому я определенно хочу играть как можно дольше".



"Я чувствую, что смог бы приносить пользу клубу, даже когда закончу играть. Время покажет — в какой роли, но я столь многое познал в игре, что просто не могу уйти на отдых на следующие 45 лет. Это не для меня".



"Я буду привязан к "Сити" всю свою оставшуюся жизнь — как болельщик, как работник, как посол. Что бы ни решил "Сити", что бы ни решил я, нашу связь разорвать невозможно. Мы провели 10 лет вместе, и за эти 10 лет случились такие изменения, которые требуют 30 лет в другом клубе, уж поверьте мне. Поэтому мы неразрывно связаны с клубом на всю жизнь", — цитирует Компани The Telegraph.