Болельщики "Юнайтед" оплатили самолет с баннером за отставку Вудворда
Болельщики "Манчестер Юнайтед" планируют устроить акцию протеста против исполнительного директора клуба Эда Вудворда перед матчем Премьер-Лиги против "Бернли" 2 сентября.
Еще одной мишенью болельщиков МЮ на старте нового сезона, наряду с главным тренером Жозе Моуриньо, стал Вудворд, который не смог обеспечить команде должного усиления.
О том, что источником большинства проблем "Юнайтед" является Вудворд, говорил и легенда клуба Гари Невилл. Экс-защитник "красных дьяволов" заявил, что Эд должен был поддержать Моуриньо на трансферном рынке, раз уж решил заключить новый контракт с Жозе.
Как стало известно Daily Mail, 2 сентября над "Терф Мур", где сыграют "Юнайтед" и "Бернли", пролетит самолет с баннером за отставку Вудворда: "Ed Out – LUHG" (Love United, Hate Glazers). Болельщики уже заплатили пилоту, который должен будет выразить их позицию.
Добавим, это не первый раз, когда фанаты "дьяволов" прибегают к подобной тактике. В 2014 году над "Олд Траффорд" пролетел самолет с баннером "Wrong One – Moyes Out", и уже в марте руководство клуба решилось уволить Дэвида Мойеса, одного из предшественников Моуриньо.
22.08.2018 21:00
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Последние комментарии:
чем недовольны то?! все правильно делает
Обоссыша надо гнать
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Хорошо, что во втором туре слили. Есть ещё шанс спасти сезон.
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Маур гений
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та он пешка, пляшет под дудку глэйзеров. те как скажут, так и будет.
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Наконец то. Началось. Выгонят этого «бизнесмена» а там новый и моура вышлет куда подальше. Только лучше было бы сделать это на Олд Траффорд а не на терф мур.
Удивительно что вспомнили про LUHG. Сколько лет было спокойно и вот снова
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болельщики юнайтед любят выебываться типа они не такие как все) и будут отстаивать моура, чтоб не быть очередным клубом, который меняет тренеров каждые пару лет.
ну что ж, ебитес
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Ну хоть до кого-то дошло, что главная проблема в этом хуесосе. Сначала нужно убирать его, а потом уже всех остальных.
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