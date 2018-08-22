Болельщики "Юнайтед" оплатили самолет с баннером за отставку Вудворда

Эд Вудворд Болельщики "Манчестер Юнайтед" планируют устроить акцию протеста против исполнительного директора клуба Эда Вудворда перед матчем Премьер-Лиги против "Бернли" 2 сентября.

Еще одной мишенью болельщиков МЮ на старте нового сезона, наряду с главным тренером Жозе Моуриньо, стал Вудворд, который не смог обеспечить команде должного усиления.

О том, что источником большинства проблем "Юнайтед" является Вудворд, говорил и легенда клуба Гари Невилл. Экс-защитник "красных дьяволов" заявил, что Эд должен был поддержать Моуриньо на трансферном рынке, раз уж решил заключить новый контракт с Жозе.

Как стало известно Daily Mail, 2 сентября над "Терф Мур", где сыграют "Юнайтед" и "Бернли", пролетит самолет с баннером за отставку Вудворда: "Ed Out – LUHG" (Love United, Hate Glazers). Болельщики уже заплатили пилоту, который должен будет выразить их позицию.

Добавим, это не первый раз, когда фанаты "дьяволов" прибегают к подобной тактике. В 2014 году над "Олд Траффорд" пролетел самолет с баннером "Wrong One – Moyes Out", и уже в марте руководство клуба решилось уволить Дэвида Мойеса, одного из предшественников Моуриньо.



Метки болельщики, Вудворд, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2018 21:00

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Последние комментарии:




  1. demolet 22.08.2018 21:57 # demolet
    чем недовольны то?! все правильно делает

    Обоссыша надо гнать

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  2. januzaj00 22.08.2018 21:41 # januzaj00
    Хорошо, что во втором туре слили. Есть ещё шанс спасти сезон.

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  3. griezmann 22.08.2018 21:39 # griezmann
    Маур гений

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  4. manutd-20champ 22.08.2018 21:37 # manutd-20champ
    та он пешка, пляшет под дудку глэйзеров. те как скажут, так и будет.

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  5. van-der-slav 22.08.2018 21:23 # van-der-slav
    Наконец то. Началось. Выгонят этого «бизнесмена» а там новый и моура вышлет куда подальше. Только лучше было бы сделать это на Олд Траффорд а не на терф мур.
    Удивительно что вспомнили про LUHG. Сколько лет было спокойно и вот снова

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  6. pauk 22.08.2018 21:12 # pauk
    болельщики юнайтед любят выебываться типа они не такие как все) и будут отстаивать моура, чтоб не быть очередным клубом, который меняет тренеров каждые пару лет.
    ну что ж, ебитес

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  7. ccchelsea 22.08.2018 21:05 # ccchelsea
    Ну хоть до кого-то дошло, что главная проблема в этом хуесосе. Сначала нужно убирать его, а потом уже всех остальных.

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