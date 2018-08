Болельщики "Юнайтед" оплатили самолет с баннером за отставку Вудворда

Болельщики "Манчестер Юнайтед" планируют устроить акцию протеста против исполнительного директора клуба Эда Вудворда перед матчем Премьер-Лиги против "Бернли" 2 сентября.

Еще одной мишенью болельщиков МЮ на старте нового сезона, наряду с главным тренером Жозе Моуриньо, стал Вудворд, который не смог обеспечить команде должного усиления.



О том, что источником большинства проблем "Юнайтед" является Вудворд, говорил и легенда клуба Гари Невилл. Экс-защитник "красных дьяволов" заявил, что Эд должен был поддержать Моуриньо на трансферном рынке, раз уж решил заключить новый контракт с Жозе.



Как стало известно Daily Mail, 2 сентября над "Терф Мур", где сыграют "Юнайтед" и "Бернли", пролетит самолет с баннером за отставку Вудворда: "Ed Out – LUHG" (Love United, Hate Glazers). Болельщики уже заплатили пилоту, который должен будет выразить их позицию.



Добавим, это не первый раз, когда фанаты "дьяволов" прибегают к подобной тактике. В 2014 году над "Олд Траффорд" пролетел самолет с баннером "Wrong One – Moyes Out", и уже в марте руководство клуба решилось уволить Дэвида Мойеса, одного из предшественников Моуриньо.