Патрик Клювейрт рад, что его сын отказал "Юнайтед"
Легендарный нападающий Патрик Клюйверт рад, что его сын Джастин выбрал для продолжения карьеры не "Манчестер Юнайтед", а "Рому".
Как известно, "Юнайтед" активно интересовался талантливым нападающим с момента финала Лиги Европы с "Аяксом" в 2017 году. Клуб с Олд Траффорд наводил справки насчет Джастина и этим летом, но голландец отправился в Серию А. По мнению его отца, совершенно правильно.
"Джастин разговаривает не слишком охотно, но он из тех игроков, которые умеют слушать тренера и всегда предельно мотивированы. Я был бы рад, если бы он остался в "Аяксе" еще на один сезон, но решение было за ним. Думаю, "Рома" была прекрасным вариантом".
"Переезд в Премьер-Лигу предполагал неприятности и проблемы. Думаю, переходить в "Юнайтед" для сына было слишком рано. "Рома" – тоже отличный клуб, но там молодые парни под меньшим давлением".
"От них не требуют побед здесь и сейчас, они могут играть в хороший футбол и не волноваться насчет результатов. Думаю, это идеальное место для Джастина прямо сейчас", - сообщил Клюйверт-старший La Gazzetta dello Sport.
22.08.2018 20:00
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Последние комментарии:
Золотой дождь знатный сделал на скам:)
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Правильно говорит, рано еще ему. Пусть пока поиграет в клубе рангом ниже, потом уже надо переходить в топ клуб, самый титулованный клуб Англии в истории - МЮ! Молодец парень!
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Че то все абсолютно все ссут на МЮ....
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Кликбеееееейт
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