Хенесс: "Озил не должен быть капитаном "Арсенала"

Президент "Баварии" Ули Хенесс продолжил критиковать плеймейкера Месута Озила, заявив, что не понимает, почему его соотечественника сделали одним из капитанов "Арсенала".

На старте нового сезона главный тренер "канониров" Унаи Эмери составил список из пяти игроков, которые могут вывести команду на матч с капитанской повязкой. Озил, выступающий в "Арсенале" пятый сезон, тоже попал в шорт-лист, и это очень удивляет Хенесса.



"Я давно слежу за Озилом. Он очень хороший продукт маркетинга. Его имидж намного лучше, чем он есть на самом деле".



"На мой взгляд, это просто абсурд. Если бы Йоахим Лев чаще летал в Лондон и смотрел на его игру своими глазами, он вряд ли бы вызвал его в сборную по спортивным причинам. Для меня чудо, что сейчас он капитан "Арсенала", - сообщил Хенесс Bild.