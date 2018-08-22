Ян Райт: "Моуриньо превращается в Венгера"

Арсен Венгер и Жозе Моуриньо Легенда "Арсенала" Ян Райт признался, что ситуация Жозе Моуриньо в "Манчестер Юнайтед" все больше напоминает ему последний год работы Арсена Венгера в лондонском клубе.

Моуриньо оказался под серьезным давлением после воскресного поражения 3:2 от "Брайтона". На старте третьего сезона работы Жозе в клубе совсем не похоже на то, что "красные дьяволы" собираются отказываться от своего стиля, заточенного на результат, но полностью игнорирующего зрелищность. Впрочем, результаты в данный момент тоже оставляют желать лучшего, и эта ситуация вызывает у Райта чувство дежавю.

"Знаете, что самое печальное, когда я гляжу на "Юнайтед" при Жозе Моуриньо? Как бы сильно я его ни уважал как тренера, я не вижу ничего, что позволило бы изменить ситуацию".

"Все мы знаем о синдроме третьего сезона Жозе. Но послушайте, что он говорит. Такое впечатление, что даже он сам смирился с этим".

"Все это буквально кричит мне: "Эй парень, ты войдешь в историю как один из величайших, но за что бы ты ни взялся, все обязательно увядает в твоих руках".

"Во многих смыслах это как последние дни Арсена Венгера. Люди глазели на "Арсенал", потому что это было подобно автокатастрофе. "Юнайтед" быстро превращается в нечто подобное".

"Нельзя сказать, что они не добились прогресса при Жозе. Прогресс есть. Они выиграли Лигу Европы и Кубок Лиги, а в прошлом сезоне они финишировали вторыми в таблице. Но все это стало возможно с ущербом для стиля игры, который для "Юнайтед" всегда был определяющим".

"Люди на верхах не могут быть счастливы, болельщики определенно не могут быть счастливы, да и сам Жозе точно не чувствует себя счастливым. А что с игроками? Очевидно, ничего хорошего. Нечто не в порядке".

"Не похоже на то, что "Юнайтед" собирается отвечать на этот вызов. Сейчас это больше скулеж, нежели рев. Их игра лишена интенсивности, они не хватают соперников за горло, чем "Юнайтед" всегда славился".

"В эпоху великих тренеров мы говорили про Ферги-тайм. В случае с Моуриньо это все больше походит на одолженное время", — сообщил Райт The Sun.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Райт

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2018 18:00

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Последние комментарии:




  1. ccchelsea 22.08.2018 18:29 # ccchelsea
    Самый прикол в том, что раньше, после всосов, Маур всегда находил тему, которую все обсуждали вместо того, чтобы обсуждать игру МЮ. А теперь все критикуют МЮ и Маура. Видимо особенный и в правду опустил руки.

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  2. seva 22.08.2018 18:14 # seva
    хватит затапливать Мальвину

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  3. gerrard08 22.08.2018 18:12 # gerrard08
    Вообще все по делу сказал, идеально описал ситуацию.

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  4. ccchelsea 22.08.2018 18:09 # ccchelsea
    "Знаете, что самое печальное, когда я гляжу на "Юнайтед" при Жозе Моуриньо? Как бы сильно я его ни уважал как тренера, я не вижу ничего, что позволило бы изменить ситуацию".

    Вот это вот негр хорошо подметил.

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  5. suddenly 22.08.2018 18:05 # suddenly
    Стоило один матч на старте сезона аутсайдеру проиграть и тут же все начали говорить про Моуриньо, что он такой сякой тренер и что МЮ ни на что не способен.

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