Акции "Юнайтед" обновили рекорд на бирже

Раздираемый внутренними противоречиями "Манчестер Юнайтед" установил новый рекорд по стоимости своих акций на фондовой бирже Нью-Йорка.

Воскресное поражение 3:2 от "Брайтона" сгустило тучи над Жозе Моуриньо, чей третий сезон у руля "красных дьяволов" начался весьма скверно. Португальский специалист до сих пор разочарован отсутствием должного усиления на трансферном рынке, а болельщики и руководство клуба опечалены посредственным стилем игры.



Тем не менее, что касается финансовой мощи, то "Юнайтед" еще никогда не был так силен. Как сообщает The Independent, во вторник стоимость одной акции клуба с "Олд Траффорд" достигла рекордно высокой величины в 24.20 долларов (18.75 фунтов), хотя к закрытию торгов чуть снизилась.



Таким образом, это означает, что в данный момент биржевой рынок оценивает "Юнайтед" примерно в 3 млрд. фунтов. Впрочем, это не предел, ведь в сентябре "дьяволы" отчитаются за предыдущий финансовый год, и это может дополнительно ускорить рост их акций.