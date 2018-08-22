"Тоттенхэм" открыт к расставанию с Роузом, но удержит Алдервейрелда

"Тоттенхэм" готов расстаться с левым защитником Данни Роузом, но удержит его партнера по обороне Тоби Алдервейрелда.

Несмотря на то, что Роуз вернулся в состав "шпор" на субботний матч Премьер-Лиги с "Фулхэмом", лондонский клуб готов избавиться от игрока до закрытия трансферного окна в Европе.



Как сообщает Evening Standard, "Тоттенхэм" не ведет переговоры о продаже Данни прямо сейчас, но открыт к предложениям. До 31 августа "шпоры" выслушают всех потенциальных покупателей.



Что касается Алдервейрелда, то главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино остался впечатлен его игрой с "Фулхэмом" и намерен удержать защитника на весь сезон. Аргентинца не смущает даже тот факт, что следующим летом Тоби может покинуть клуб за фиксированную сумму отступных в размере 25 миллионов фунтов.