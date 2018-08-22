Анри договорился о работе в "Бордо"

Тьерри Анри Легенда "Арсенала" Тьерри Анри согласовал условия своего назначения в "Бордо".

Только в начале недели бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер намекнул, что Анри заинтересован в вакансии, ставшей свободной после увольнения из "Бордо" Густаво Пойета.

Не прошло и суток, как стало известно, что Тьерри уже согласовал контракт с клубом Лиги 1. Как сообщает RMC Sport, в ближайшее время Анри возглавит команду, которая не набрала ни одного очка на старте сезона.

Если сделка в последний момент не сорвется, Тьерри получит первый опыт самостоятельной работы. Ранее Анри ассистировал Роберто Мартинесу в сборной Бельгии.




Метки Анри, Бордо

Автор foxmcfc   

Дата 22.08.2018 15:00

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  1. kalei 22.08.2018 15:11 # kalei
    Блеать придется французский чемпик смотреть-)

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  2. crazy2008 22.08.2018 15:05 # crazy2008
    Честно сказать, очень ждал его появления в МЮ вместо жозефины чмоуриньи к Boxing Day...

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