Анри договорился о работе в "Бордо"

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри согласовал условия своего назначения в "Бордо".

Только в начале недели бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер намекнул, что Анри заинтересован в вакансии, ставшей свободной после увольнения из "Бордо" Густаво Пойета.



Не прошло и суток, как стало известно, что Тьерри уже согласовал контракт с клубом Лиги 1. Как сообщает RMC Sport, в ближайшее время Анри возглавит команду, которая не набрала ни одного очка на старте сезона.



Если сделка в последний момент не сорвется, Тьерри получит первый опыт самостоятельной работы. Ранее Анри ассистировал Роберто Мартинесу в сборной Бельгии.