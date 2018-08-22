Анри договорился о работе в "Бордо"
Легенда "Арсенала" Тьерри Анри согласовал условия своего назначения в "Бордо".
Только в начале недели бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер намекнул, что Анри заинтересован в вакансии, ставшей свободной после увольнения из "Бордо" Густаво Пойета.
Не прошло и суток, как стало известно, что Тьерри уже согласовал контракт с клубом Лиги 1. Как сообщает RMC Sport, в ближайшее время Анри возглавит команду, которая не набрала ни одного очка на старте сезона.
Если сделка в последний момент не сорвется, Тьерри получит первый опыт самостоятельной работы. Ранее Анри ассистировал Роберто Мартинесу в сборной Бельгии.
22.08.2018 15:00
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