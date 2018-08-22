Жилберто Силва помог Фреду перейти в МЮ

Новичок "Манчестер Юнайтед" Фред признался, что его переходу на "Олд Траффорд" поспособствовал бывший полузащитник "Арсенала" Жилберто Силва.

Этим летом бывший игрок "Шахтера" перебрался в МЮ по сделке стоимостью 47 миллионов фунтов. Трансферу Фреда поспособствовал выступавший в свое время за "Арсенал" Жилберто Силва. В интервью официальному сайту клуба бразилец поблагодарил соотечественника за помощь в осуществлении трансфера.



"Жилберто был одним из лучших полузащитников мира, он с успехом выступал за "Арсенал". Они были принципиальными соперниками, но Жилберто до сих пор уважает "Манчестер Юнайтед". Это логично, ведь МЮ – самый большой клуб Англии.



"Жилберто много нахваливал "Манчестер Юнайтед", а после того, как поговорил с Жозе Моуриньо и его помощниками, мы поговорили и приняли решение переехать сюда. Думаю, это был отличный ход", - сообщил Фред.