Жилберто Силва помог Фреду перейти в МЮ

Фред Новичок "Манчестер Юнайтед" Фред признался, что его переходу на "Олд Траффорд" поспособствовал бывший полузащитник "Арсенала" Жилберто Силва.

Этим летом бывший игрок "Шахтера" перебрался в МЮ по сделке стоимостью 47 миллионов фунтов. Трансферу Фреда поспособствовал выступавший в свое время за "Арсенал" Жилберто Силва. В интервью официальному сайту клуба бразилец поблагодарил соотечественника за помощь в осуществлении трансфера.

"Жилберто был одним из лучших полузащитников мира, он с успехом выступал за "Арсенал". Они были принципиальными соперниками, но Жилберто до сих пор уважает "Манчестер Юнайтед". Это логично, ведь МЮ – самый большой клуб Англии.

"Жилберто много нахваливал "Манчестер Юнайтед", а после того, как поговорил с Жозе Моуриньо и его помощниками, мы поговорили и приняли решение переехать сюда. Думаю, это был отличный ход", - сообщил Фред.




Метки Манчестер Юнайтед, Фред

Автор foxmcfc   

Дата 22.08.2018 14:00

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Последние комментарии:




  1. blackdreamer 22.08.2018 14:09 # blackdreamer
    жилберто знает куда сплавить все дерьмо
    ему то в аснале знакомо

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  2. shakur 22.08.2018 14:07 # shakur
    https://www.youtube.com/watch?v=ZEwlvzvuWRk
    Фреду место в мю

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  3. monsieurgood 22.08.2018 14:02 # monsieurgood
    такой он отморозок, конечно

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  4. mancunia-planet 22.08.2018 14:01 # mancunia-planet
    а смысл, с таким гавнокоучем, который сгнил?
    хоть Месси покупай , но ничего не светит)

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