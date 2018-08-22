Жилберто Силва помог Фреду перейти в МЮ
Новичок "Манчестер Юнайтед" Фред признался, что его переходу на "Олд Траффорд" поспособствовал бывший полузащитник "Арсенала" Жилберто Силва.
Этим летом бывший игрок "Шахтера" перебрался в МЮ по сделке стоимостью 47 миллионов фунтов. Трансферу Фреда поспособствовал выступавший в свое время за "Арсенал" Жилберто Силва. В интервью официальному сайту клуба бразилец поблагодарил соотечественника за помощь в осуществлении трансфера.
"Жилберто был одним из лучших полузащитников мира, он с успехом выступал за "Арсенал". Они были принципиальными соперниками, но Жилберто до сих пор уважает "Манчестер Юнайтед". Это логично, ведь МЮ – самый большой клуб Англии.
"Жилберто много нахваливал "Манчестер Юнайтед", а после того, как поговорил с Жозе Моуриньо и его помощниками, мы поговорили и приняли решение переехать сюда. Думаю, это был отличный ход", - сообщил Фред.
22.08.2018 14:00
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Последние комментарии:
жилберто знает куда сплавить все дерьмо
ему то в аснале знакомо
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https://www.youtube.com/watch?v=ZEwlvzvuWRk
Фреду место в мю
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такой он отморозок, конечно
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а смысл, с таким гавнокоучем, который сгнил?
хоть Месси покупай , но ничего не светит)
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