"Тоттенхэм" не сможет продать Янссена

"Тоттенхэм" не сможет избавиться от нападающего Винсента Янссена в остатке лета.

Изначально ожидалось, что эти летом лондонский клуб окончательно попрощается с нападающим, купленным у АЗ в 2016 году. Однако в планы "шпор" вмешалась травма, беспокоившая Янссена еще в в прошлом сезоне, который Винсент провел в аренде в "Фенербахче".



Как сообщает Daily Mirror, повреждение потребовало хирургического вмешательства, из-за чего Винсент не сможет приступить к тренировкам до ноября. Естественно, что покупателей на травмированного игрока "шпорам" уже не найти.



Таким образом, расстаться с голландцем "Тоттенхэм" сможет не раньше января. До тех пор "шпорам" придется платить зарплату нападающему, который забил всего два мяча в рамках Премьер-Лиги, но обошелся клубу в 17 миллионов фунтов.