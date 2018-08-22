"Тоттенхэм" не сможет продать Янссена

Винсент Янссен "Тоттенхэм" не сможет избавиться от нападающего Винсента Янссена в остатке лета.

Изначально ожидалось, что эти летом лондонский клуб окончательно попрощается с нападающим, купленным у АЗ в 2016 году. Однако в планы "шпор" вмешалась травма, беспокоившая Янссена еще в в прошлом сезоне, который Винсент провел в аренде в "Фенербахче".

Как сообщает Daily Mirror, повреждение потребовало хирургического вмешательства, из-за чего Винсент не сможет приступить к тренировкам до ноября. Естественно, что покупателей на травмированного игрока "шпорам" уже не найти.

Таким образом, расстаться с голландцем "Тоттенхэм" сможет не раньше января. До тех пор "шпорам" придется платить зарплату нападающему, который забил всего два мяча в рамках Премьер-Лиги, но обошелся клубу в 17 миллионов фунтов.




Метки Тоттенхэм, травмы, Янссен

Автор foxmcfc   

Дата 22.08.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 470

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Последние комментарии:




  1. blackdreamer 22.08.2018 13:13 # blackdreamer
    мората тень этого топаря
    срочно в щолсей

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  2. seva 22.08.2018 13:06 # seva
    гениальная покупка Леви

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