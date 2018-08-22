"Тоттенхэм" не сможет продать Янссена
"Тоттенхэм" не сможет избавиться от нападающего Винсента Янссена в остатке лета.
Изначально ожидалось, что эти летом лондонский клуб окончательно попрощается с нападающим, купленным у АЗ в 2016 году. Однако в планы "шпор" вмешалась травма, беспокоившая Янссена еще в в прошлом сезоне, который Винсент провел в аренде в "Фенербахче".
Как сообщает Daily Mirror, повреждение потребовало хирургического вмешательства, из-за чего Винсент не сможет приступить к тренировкам до ноября. Естественно, что покупателей на травмированного игрока "шпорам" уже не найти.
Таким образом, расстаться с голландцем "Тоттенхэм" сможет не раньше января. До тех пор "шпорам" придется платить зарплату нападающему, который забил всего два мяча в рамках Премьер-Лиги, но обошелся клубу в 17 миллионов фунтов.
22.08.2018 13:00
Просмотров: 470
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
мората тень этого топаря
срочно в щолсей
(ответить)
гениальная покупка Леви
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий