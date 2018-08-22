Ришарлисон хочет "Золотую бутсу" Премьер-Лиги
Новичок "Эвертона" Ришарлисон признался, что нацелился на "Золотую Бутсу" Премьер-Лиги.
Свою карьеру на "Гудисон Парк" 21-летний бразилец начал с трех голов в двух матчах. От Ришарлисона пострадали "Вулверхэмптон" и "Саутгемптон", а благодаря его мячам "ириски" набрали четыре очка из шести возможных.
Бывший игрок "Уотфорда" не намерен останавливаться на достигнутом. Во-первых, Ришарлисон хочет стать лучшим бомбардиром Премьер-Лиги; во-вторых, нападающий мечтает о попадании в Лигу Чемпионов; третья цель бразильца — место в сборной Бразилии.
"Я чувствую, что год, проведенный в "Уотфорде", позволил мне адаптироваться к Премьер-Лиге и понять английский стиль игры. Теперь я хочу стать лучшим бомбардиром, помочь "Эвертону" выйти в Лигу Чемпионов и пробиться в сборную Бразилии", - сообщил Ришарлисон ESPN.
22.08.2018 12:00
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Последние комментарии:
ТОПчик, однозначно! Штук 20 может положить за сезон!
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Ну удачи. Но боюсь что после НГ как всегда сдуется
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Пока есть такие ребята, как Салах, Мане, Фирмино, у тебя нет шансов, ириска (редиска).
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дохуя хочет
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