Ришарлисон хочет "Золотую бутсу" Премьер-Лиги

Новичок "Эвертона" Ришарлисон признался, что нацелился на "Золотую Бутсу" Премьер-Лиги.

Свою карьеру на "Гудисон Парк" 21-летний бразилец начал с трех голов в двух матчах. От Ришарлисона пострадали "Вулверхэмптон" и "Саутгемптон", а благодаря его мячам "ириски" набрали четыре очка из шести возможных.



Бывший игрок "Уотфорда" не намерен останавливаться на достигнутом. Во-первых, Ришарлисон хочет стать лучшим бомбардиром Премьер-Лиги; во-вторых, нападающий мечтает о попадании в Лигу Чемпионов; третья цель бразильца — место в сборной Бразилии.



"Я чувствую, что год, проведенный в "Уотфорде", позволил мне адаптироваться к Премьер-Лиге и понять английский стиль игры. Теперь я хочу стать лучшим бомбардиром, помочь "Эвертону" выйти в Лигу Чемпионов и пробиться в сборную Бразилии", - сообщил Ришарлисон ESPN.